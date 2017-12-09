В воронежском водохранилище чуть было не утонул пожилой мужчина

Сообщение об инциденте в городской службе спасения получили 9 декабря в обеденное время. Пожилой мужчина тонул рядом с левым берегом в районе Чернавского треугольника. До приезда спасателей пенсионера с помощью лестницы поддерживал на плаву очевидец, работник лодочной станции. Прибывшим спасателям удалось вытащить мужчину веревкой.

У пострадавшего диагностировали переохлаждение, он был госпитализирован в БСМП. Известно, что лед в том месте, где мужчина провалился под воду, был всего 4 сантиметра. Между тем, спасатели просят откликнуться человека, благодаря которому пенсионеру удалось так долго продержаться на плаву:

— Стоит отметить героических поступок очевидца — он рискуя жизнью бросился на помощь. К сожалению, он сразу ушел и спасатели не успели взять его контактные данные. Надеемся, что этот самый человек прочтет новость, откликнется, — пресс-служба Службы спасения г. Воронежа.

Связаться со спасателями можно по электронной почте sluzhba112@bk.ru или по телефонам 222−33−12, 222−33−49. В городской службе спасения хотят отблагодарить отважного мужчину.