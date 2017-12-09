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16:14 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии на трассе прямо во время движения загорелась иномарка

9 декабря на трассе Сибай-Ургазы в Баймакском районе Башкирии на ходу загорелась «Киа».

Автомобилистка не доехала до села Ургазы всего 12 километров, сообщают подписчики сообщества «БашДТП» в социальной сети ВКонтакте.

По словам владелицы автомобиля, во время движения произошло короткое замыкание, от чего корейская иномарка загорелась. Потушить пожар под капотом помогли очевидцы происшествия.

В сообществе «БашДТП» появилось фото автомобиля, засыпанного снегом. Возможно, им засыпали полыхавший двигатель. К счастью, обошлось без жертв.

Во время загрузки произошла ошибка.
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