В Башкирии на трассе прямо во время движения загорелась иномарка

Автомобилистка не доехала до села Ургазы всего 12 километров, сообщают подписчики сообщества «БашДТП» в социальной сети ВКонтакте.

По словам владелицы автомобиля, во время движения произошло короткое замыкание, от чего корейская иномарка загорелась. Потушить пожар под капотом помогли очевидцы происшествия.

В сообществе «БашДТП» появилось фото автомобиля, засыпанного снегом. Возможно, им засыпали полыхавший двигатель. К счастью, обошлось без жертв.