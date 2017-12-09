В Уфе вынесли приговор женщине, которая продала своего ребёнка

Источник: Аргументы и факты

В мае 2015 года жительница города Балашихи родила девочку в одном из роддомов города Уфы. В Башкирию беременная женщина приехала по договоренности с будущими покупателями ребёнка. В больнице она предоставила поддельный паспорт на имя будущей «матери».

«Получив 10 тысяч рублей от супружеской пары, после выписки она передала им ребёнка для последующего оформления факта рождения. О продаже ребенка правоохранителям стало известно через социальные сети», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по республике Башкортостан.

По приговору суда женщине назначено 3 года лишения свободы условно.