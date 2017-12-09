В Уфе вынесли приговор женщине, которая продала своего ребёнка
Жительнице Подмосковья вынесли приговор в Башкирии. 31-летнюю женщину признали виновной в торговле людьми.
Жительнице Подмосковья вынесли приговор в Башкирии. 31-летнюю женщину признали виновной в торговле людьми.
В мае 2015 года жительница города Балашихи родила девочку в одном из роддомов города Уфы. В Башкирию беременная женщина приехала по договоренности с будущими покупателями ребёнка. В больнице она предоставила поддельный паспорт на имя будущей «матери».
«Получив 10 тысяч рублей от супружеской пары, после выписки она передала им ребёнка для последующего оформления факта рождения. О продаже ребенка правоохранителям стало известно через социальные сети», — рассказали в
По приговору суда женщине назначено 3 года лишения свободы условно.
Напомним, уголовное дело возбудили также в отношении «покупателей». После того, как следователи выяснят все обстоятельства, супруги также окажутся на скамье подсудимых.