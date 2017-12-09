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16:50 (мск), источник: Интерфакс

Суд в Самаре арестовал районного прокурора, задержанного при получении взятки

Самара. 9 декабря. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Самарский районный суд в субботу по ходатайству следствия заключил под стражу прокурора Безенчукского района Андрея Павлова, передает корреспондент «Интерфакса» из суда.

«Избрать А. Павлову меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 февраля», — решил судья. Суд также удовлетворил ходатайство следствия о временном отстранении задержанного прокурора от занимаемой должности.

Прокуратура поддержала оба этих ходатайства.

Ранее сообщалось, что прокурор Безенчукского района А. Павлов был задержан с поличным при получении денег. Сумма переданных средств не называлась.

На заседании в субботу судья сообщил, что дело возбуждено по ч.3 ст. 30 и ч.3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

В озвученных на заседании материалах следствия говорится, что днем 8 декабря районный прокурор был задержан сотрудниками ФСБ с поличным после того, как получил от местного жителя Александра Орлова (проходит по делу потерпевшим — ИФ) 72,5 тыс. рублей за обещание оказать пособничество в «крышевании» незаконных автостоянок в Кировском районе областного центра.

Связку меченых купюр оперативники обнаружили в бардачке автомобиля Toyota, на котором районный прокурор приехал на встречу.

А. Павлов сообщил суду, что он встречался с потерпевшим несколько раз и тот действительно говорил о проблемах с какими-то автостоянками. При этом задержанный прокурор утверждает, что никаких обещаний не давал и денег от А. Орлова не брал. Также А. Павлов рассказал суду, что в день своего задержания он поговорил А. Орловым и уже стал уезжать, как тот вдруг прыгнул обратно в салон машины и бросил деньги в бардачок.

Со своей стороны, потерпевший рассказал следователям, что до недавнего времени работал на лидера организованного преступного сообщества (ОПГ) «Законовские» Алексея Рыжова по кличке «Рыжий» и с марта 2016 года курировал незаконные автостоянки в Кировском районе Самары.

По словам А. Орлова, в Кировском районе «законовской» ОПГ принадлежат от 10 до 15 таких автостоянок, их совокупный доход составляет 120 тыс. рублей в месяц. Когда А. Павлов был и.о. прокурора Кировского района, преступная группировка платила ему 87,5 тыс. рублей ежемесячно в обмен на неприкосновенность автостоянок, сообщил потерпевший следователям.

В показаниях потерпевшего говорится, что до апреля 2016 года передачей денег занимался его ныне покойный брат Сергей Орлов — в то время когда А. Павлов исполнял обязанности прокурора Кировского района, С. Орлов работал в милиции начальником спецприемника, впоследствии — заместителем главы Кировского района.

По словам потерпевшего, А. Павлов продолжал брать деньги и после того, как в декабре 2013 года уехал работать в Безенчукский район прокурором.

«Мы продолжили платить ему, так как Павлов говорил, что решает вопрос о неприкосновенности наших стоянок с действующим прокурором Кировского района», — заявил следствию потерпевший. При этом, по его словам, несмотря на обещания прокурора, автостоянки в Кировском районе стали подвергаться проверкам и пять из них в 2016—2017 годах были закрыты.

Согласно показаниям потерпевшего, затем он понял, что прокурор его обманывает, и написал заявление в ФСБ.

В пресс-службе управления ФСБ по Самарской области от комментариев отказались.

Ранее сообщалось, что в июне 2017 года сотрудники ФСБ, расследуя дело об убийстве самарского бизнесмена Вадима Винокурова, задержали несколько активных членов ОПГ «Законовские». В августе 2017 года на основании показаний киллера ФСБ задержала лидера «Законовских» Сергея Гафурова по подозрению в подготовке покушения на другого бизнесмена из Самары в мае 2017 года, которое в результате было предотвращено.

До недавнего времени «Законовская» ОПГ считалась крупнейшей в Самаре. Местные СМИ при этом отмечали, что группировка на протяжении долгого времени отличалась умением избегать конфликтов с правоохранительными органами, и указывали на ее связь с «солнцевским» криминальным кланом.

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