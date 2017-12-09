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17:24 (мск), источник: РИА Новости

В Курской области возбудили дело после ДТП с пятью жертвами

ВОРОНЕЖ, 9 дек — РИА Новости. Уголовное дело возбудили после того, как в Курской области иномарка врезалась в автобусную остановку и взорвалась, погибли пять человек, сообщил РИА Новости представитель управления МВД региона.

Источник: РИА Новости

По данным МЧС, информация о дорожно-транспортном происшествии поступила спасателям в 14.25 мск 9 декабря.

По словам представителя МВД, личности погибших устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения».

«В 13.40 (мск) в полицию поступила информация от очевидца, что Mitsubishi Lancer на трассе Дяконово — Суджа, следовавший в направлении Суджи, въехал в автобусную бетонную остановку», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на остановке никого не было. От удара бетонная крыша упала на машину, в иномарке, по всей видимости, произошел взрыв.

«Автомобиль сгорел полностью. В нем предположительно находились пять человек, тела полностью сгорели. Сейчас сложно понять, кто где сидел. В машине нашли студенческий билет, (человека) 1992 года рождения. Предположительно, его машина», — добавил представитель управления МВД.

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