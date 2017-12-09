В Петербурге сотрудники ФСБ задержали сторонника ИГИЛ*, планировавшего теракт
Правоохранители Петербурга задержали активного сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
Правоохранители Петербурга задержали активного сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
Как сообщают в
— В случае, если задержанному не удалось бы реализовать свои планы, он намеревался совершить
В ведомстве личность преступника не раскрывают. Известно, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической». В субботу Московский районный суд заключил мужчину под стражу до 7 февраля.
*запрещенная в России террористическая организация.