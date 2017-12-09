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17:14 (мск), источник: Комсомольская правда

В Петербурге сотрудники ФСБ задержали сторонника ИГИЛ*, планировавшего теракт

Правоохранители Петербурга задержали активного сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Как сообщают в пресс-службе ФСБ по Петербургу и Ленобласти, мужчина намеревался покинуть город и добраться до Афганистана через Турецкую республику. Там пособник собирался вступить в ряды ИГИЛ*.

— В случае, если задержанному не удалось бы реализовать свои планы, он намеревался совершить диверсионно-террористический акт от имени «Исламского государства» на территории Петербурга, — рассказали в пресс-службе УФСБ по Петербургу и Ленобласти.

В ведомстве личность преступника не раскрывают. Известно, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической». В субботу Московский районный суд заключил мужчину под стражу до 7 февраля.

*запрещенная в России террористическая организация.

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