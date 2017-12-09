В Петербурге сотрудники ФСБ задержали сторонника ИГИЛ*, планировавшего теракт

Как сообщают в пресс-службе ФСБ по Петербургу и Ленобласти, мужчина намеревался покинуть город и добраться до Афганистана через Турецкую республику. Там пособник собирался вступить в ряды ИГИЛ*.

— В случае, если задержанному не удалось бы реализовать свои планы, он намеревался совершить диверсионно-террористический акт от имени «Исламского государства» на территории Петербурга, — рассказали в пресс-службе УФСБ по Петербургу и Ленобласти.

В ведомстве личность преступника не раскрывают. Известно, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической». В субботу Московский районный суд заключил мужчину под стражу до 7 февраля.