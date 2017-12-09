Житель Бора Нижегородской области во время ссоры пытался зарезать своего сына

В сообщении говорится, что сотрудниками следственного отдела ОМВД России по г. Бор собраны доказательства причастности 64-летнего обвиняемого к причинению тяжкого вреда здоровью.

Полицейскими установлено, что в сентябре 2017 года ранее не судимый 64-летний местный житель, находясь в своей квартире, в ходе ссоры нанес своему сыну ножевое ранение в область грудной клетки, причинив тем самым тяжкий вред здоровью потерпевшего.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).