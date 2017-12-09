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17:11 (мск), источник: НТА-Приволжье

Житель Бора Нижегородской области во время ссоры пытался зарезать своего сына

Нижний Новгород. 9 декабря. НТА-Приволжье — Житель Бора Нижегородской области во время ссоры пытался зарезать своего сына, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В сообщении говорится, что сотрудниками следственного отдела ОМВД России по г. Бор собраны доказательства причастности 64-летнего обвиняемого к причинению тяжкого вреда здоровью.

Полицейскими установлено, что в сентябре 2017 года ранее не судимый 64-летний местный житель, находясь в своей квартире, в ходе ссоры нанес своему сыну ножевое ранение в область грудной клетки, причинив тем самым тяжкий вред здоровью потерпевшего.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Злоумышленник полностью признал свою вину. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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