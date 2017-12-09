Сейсмолог о том, какие дома лучше переносят землетрясения
Сейсмолог Ион Илиеш в беседе с корреспондентом радиостудии Sputnik Молдова рассказал, в каких домах надо покупать квартиры, чтобы ощущать землетрясения по минимуму.
Сейсмолог Ион Илиеш в беседе с корреспондентом радиостудии Sputnik Молдова рассказал, в каких домах надо покупать квартиры, чтобы ощущать землетрясения по минимуму.
КИШИНЕВ, 9 дек — Sputnik. Каждый небезразличный человек после землетрясения считает своим долгом позвонить близким и друзьям, чтобы поинтересоваться, как те перенесли подземную бурю. И каково бывает удивление, когда слышишь совершенно разные реакции.
Одни, даже при незначительных колебаниях почвы, испытывают шок
Безусловно, дело в нашем психологическом устройстве: легче тем, у кого нервы покрепче. Это объяснение лежит на поверхности, и его никто не опровергает. Но есть еще один секрет, зная который можно свести негативные эффекты от землетрясения к минимуму.
Руководитель Центра экспериментальной сейсмологии Института геологии и сейсмологии Академии наук Молдовы Ион Илиеш утверждает, что сила колебаний во многом зависит от состояния грунта, на котором стоит дом и расположения дома относительно направления волны.
«Если здание расположено поперек фронта волны, тогда люди будут чувствовать первую волну больше, чем вторую. Кроме этого, все зависит еще от самого здания. Если здание менее жесткое, то оно колеблется сильнее и более чувствительно к определенным периодам из спектра колебаний», — сказал ученый.
Естественно, что жители верхних этажей многоэтажек землетрясение ощущают сильнее. Колебания вершины 9-этажки достигают полуметра даже при небольших толчках. Ощущения, мягко говоря, на любителя, однако пугаться этого не стоит — отклонения вершин высоток явление абсолютно нормальное, утверждает сейсмолог. Главное при строительстве соблюдать отведенные нормы.
«Как показало землетрясение 1988 года в Армении, лучше проявили себя дома крупнопанельные. Больше всего пострадали дома
Собеседник добавил, что молдавским новостроям еще предстоит пройти тест на прочность. В последние 10−15 лет, когда развернулось массовое строительство, не было действительно мощного землетрясения, которое могло бы вскрыть его недостатки. Выводы можно делать лишь по испытанным «хрущевкам», которые выстояли при мощнейших землетрясениях 1977, 1986 и 1990 годов.