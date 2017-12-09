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18:56 (мск), источник: РИА Новости

Участников акции «Открытой России» могут наказать, сообщил источник

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Полиция составила материал для решения об административном наказании за несогласованное мероприятие членов «Открытой России», чья деятельность признана в РФ нежелательной, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

«Полицейские получили информацию о несогласованном мероприятии с участием членов организации “Открытая Россия”. Они выехали на место, в отношении организатора и участников собран материал для административного наказания», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт произошедшего, не уточнив названия организации.

«В полицию поступило сообщение о проведении несогласованного мероприятия с участием членов организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России. Сотрудниками полиции был осуществлён выезд на место происшествия, в ходе которого информация наша своё подтверждение. В отношении организатора и участников мероприятия был собран материал для дальнейшего разбирательства и решения вопроса о привлечении их к ответственности за правонарушение, предусмотренное ст. 20.33 КоАП РФ (“Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности”)», — сказал собеседник агентства.

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