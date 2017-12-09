Служебная собака нашла тайник с героином в Акколе
Наркоторговкам грозит до 15 лет тюрьмы за хранения героина в особо крупном размере.
Наркоторговкам грозит до 15 лет тюрьмы за хранения героина в особо крупном размере.
АСТАНА, 9 дек — Sputnik. Служебная овчарка в Акмолинской области обнаружила тайник с героином, арестованы две наркоторговки, сообщает
Двух жительниц Акколя подозревали в торговле героином. В ходе условной закупки одна из женщин продала оперативнику под прикрытием 24,58 грамма героина.
В ходе обыска, оперативники с помощью служебной собаки по кличке Граф по месту жительства одной из задержанных обнаружили в потайном месте героин. Согласно заключению экспертизы, вес наркотика составил 92,892 грамма, что является особо крупным размером. Общий вес, изъятого в ходе спецоперации, героина составил 136 граммов.
Установлено, что женщины в возрасте 52 и 38 лет не работают, одна из них ранее судима за сбыт наркотиков, сожитель другой в настоящее время отбывает наказание за аналогичное преступление.
По фактам сбыта наркотических средств проводится досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Женщинам грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. Полицейские устанавливают канал поступления героина на территорию Акмолинской области.