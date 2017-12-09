Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: «Первый канал» закрывает «Бабий бунт» с Ольгой Бузовой
Названа самая пьющая страна Европы
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у чиновников
Кэти Холмс, Линдси Лохан и другие посетили концерт в Нью-Йорке
«Шокирующие предсказания» Saxo Bank на 2018 годЭксперты выбрали десять наиболее спорных событий, которые вероятны в следующем году
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
СМИ: Пенсионерам выделили дополнительные льготы
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
СМИ: Новый поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в Москву
Мама Еремеева извинилась перед семьёй Мишулина
Валерия сменила несколько нарядов за один день
Паддингтон и его команда: шарпей из Австралии покорил Instagram
Телезрители едва узнали 60-летнюю Татьяну Догилеву – СМИ
Красное платье: Миддлтон подчеркнула животик - СМИ
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
"Уникальная встреча": глава МИД Украины о Лаврове
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
14События недели в фотографиях
20:15 (мск), источник: Zakon.kz

Пассажирский автобус сбил девушку в Уральске

Выехав на встречную полосу, автобус ударил Volkswagen Passat, а затем съехал с дороги и оказался на обочине.

Источник: Zakon.kz

В субботу, 9 декабря, около 8 часов вечера в районе остановки «Меховой» в Уральске произошло ДТП, сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

Читайте также
За «казахские понты» полиция наказала водителей двух Range Rover в Алматы

По словам водителя пассажирского автобуса № 2, он ехал в сторону района Мясокомбината.

— Я высадил людей на остановке «Меховой» и начал набирать скорость, как вдруг на пешеходный переход резко выскочила девушка, — рассказал водитель. — Я ударил ее, но пытался уйти от столкновения, поэтому выехал на встречную полосу.

Выехав на встречную полосу, автобус ударил проезжавший Volkswagen Passat, а затем, переехав бордюр, съехал с дороги и оказался на обочине между арыком и тротуаром.

Девушка осталась жива. Ее забрала карета скорой помощи.

На момент ДТП в автобусе было около 20 пассажиров. Никто из них не пострадал.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Хирурги показали паразитов, найденных в кишечнике беглеца из КНДР
В катарском аэропорту сгорел пассажирский авиалайнер
Пхеньян прокомментировал решение Трампа по статусу Иерусалима
Збруев: Броневой был человеком с абсолютным слухом
Минобороны: США мешают авиации РФ уничтожать боевиков
В МОК придумали способ отделить спорт от политики
В Курской области возбудили дело после ДТП с пятью жертвами
Капитан «Спартака» прокомментировал крупнейшее поражение клуба
День борьбы с коррупцией: можно ли ее победить кнутом и пряником
Спорт
Загитова продлила серию побед РФ в финалах Гран-при до четырех Дебютантка финалов серии Гран-при, действующая чемпионка мира среди юниоров 15-летняя Загитова набрала в сумме короткой и произвольной программ 223,30 балла
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
9 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) Мы бы очень хотели познакомиться с модницами, купившими эти удивительные предметы гардероба
Дети
У Елены Захаровой родилась дочь Популярная актриса стала мамой.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь