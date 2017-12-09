Пассажирский автобус сбил девушку в Уральске

Источник: Zakon.kz

В субботу, 9 декабря, около 8 часов вечера в районе остановки «Меховой» в Уральске произошло ДТП, сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

По словам водителя пассажирского автобуса № 2, он ехал в сторону района Мясокомбината.

— Я высадил людей на остановке «Меховой» и начал набирать скорость, как вдруг на пешеходный переход резко выскочила девушка, — рассказал водитель. — Я ударил ее, но пытался уйти от столкновения, поэтому выехал на встречную полосу.

Выехав на встречную полосу, автобус ударил проезжавший Volkswagen Passat, а затем, переехав бордюр, съехал с дороги и оказался на обочине между арыком и тротуаром.

Девушка осталась жива. Ее забрала карета скорой помощи.