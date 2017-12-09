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20:57 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе маршрутка с пассажирами въехала в дерево, два человека пострадали

Вечером 9 декабря в Уфе на проспекте Октября автобус с пассажирами попал в аварию.

По предварительным данным, в микроавтобус врезалась попутная легковушка «Субару», сообщает сообщество «Дорожный патруль» в социальной сети Вконтакте.

Пассажирская «Газель» от удара отлетела в сторону и врезалась в дерево. Автобус следовал по маршруту 226. На данный момент известно о двух пострадавших пассажирах. О состоянии водителя «Субару» не сообщается.

В настоящее время причины аварии выясняют сотрудники ГИБДД.

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