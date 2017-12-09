ДТП с семью автомобилями произошло на улице Лукьяненко в Краснодаре
По сути, в одном месте случилось сразу две аварии. Но, несмотря на массовость происшествия, никто не пострадал.
По сути, в одном месте случилось сразу две аварии. Но, несмотря на массовость происшествия, никто не пострадал.
9 декабря в 17:30 по направлению к станице Елизаветинской столкнулись два автомобиля («ВАЗ 2114» въехал в BMW).
Пока водители разбирались, за ними на дистанции выстроились Toyota, Hyundai Accent и Hyundai Santa Fe, сообщают сотрудники батальона ДПС. Следом двигался Nissan, водитель которого не успел остановиться и врезался в эти автомобили.