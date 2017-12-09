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9 декабря, источник: ГТРК «Кубань»

ДТП с семью автомобилями произошло на улице Лукьяненко в Краснодаре

По сути, в одном месте случилось сразу две аварии. Но, несмотря на массовость происшествия, никто не пострадал.

9 декабря в 17:30 по направлению к станице Елизаветинской столкнулись два автомобиля («ВАЗ 2114» въехал в BMW).

Пока водители разбирались, за ними на дистанции выстроились Toyota, Hyundai Accent и Hyundai Santa Fe, сообщают сотрудники батальона ДПС. Следом двигался Nissan, водитель которого не успел остановиться и врезался в эти автомобили.

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