ДТП с семью автомобилями произошло на улице Лукьяненко в Краснодаре

9 декабря в 17:30 по направлению к станице Елизаветинской столкнулись два автомобиля («ВАЗ 2114» въехал в BMW).

Пока водители разбирались, за ними на дистанции выстроились Toyota, Hyundai Accent и Hyundai Santa Fe, сообщают сотрудники батальона ДПС. Следом двигался Nissan, водитель которого не успел остановиться и врезался в эти автомобили.