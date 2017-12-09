ДТП в Симферопольском районе: бетономешалка въехала в рейсовый автобус

Бетономешалка въехала в рейсовый автобус, который двигался по маршруту «Севастополь — Северная сторона — Евпатория». Удар пришелся сзади. По инерции автобус «отбросило» в столб.

Пассажиры в момент столкновения почувствовали резкий удар, на тех, кто сидел сзади посыпались стекла. Серьезно пострадал один пассажир. У мужчины рана на шее и на голове. Получил легкие повреждения и водитель автобуса. У еще одного пассажира — девушки — сильный ушиб колена и головы. Остальные пассажиры отделались испугом и легкими ушибами.