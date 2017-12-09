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9 декабря, источник: Вести - Воронеж

В реке под Воронежем нашли тело пропавшего без вести мужчины

9 декабря в Воронежской области было обнаружено тело пропавшего в конце ноября 31-летнего мужчины. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Черноземье».

Мужчина исчез 22 ноября в селе Скляево Рамонского района. С тех пор его поисками занимались и правоохранители, и волонтёры.

Как рассказали «Вести-Воронеж» в пресс-службе поискового отряда, тело Павла нашли местные жители — в реке недалеко от дома, где он жил. Ранее волонтёры осматривали реку на протяжении нескольких километров с берегов, но тогда это ничего не дало: вода в водоёме мутная. Видимо, тело всплыло только сейчас.

Точную причину гибели мужчины теперь предстоит выяснить правоохранителям.

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