В реке под Воронежем нашли тело пропавшего без вести мужчины

Мужчина исчез 22 ноября в селе Скляево Рамонского района. С тех пор его поисками занимались и правоохранители, и волонтёры.

Как рассказали «Вести-Воронеж» в пресс-службе поискового отряда, тело Павла нашли местные жители — в реке недалеко от дома, где он жил. Ранее волонтёры осматривали реку на протяжении нескольких километров с берегов, но тогда это ничего не дало: вода в водоёме мутная. Видимо, тело всплыло только сейчас.