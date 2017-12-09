В реке под Воронежем нашли тело пропавшего без вести мужчины
9 декабря в Воронежской области было обнаружено тело пропавшего в конце ноября 31-летнего мужчины. Об этом сообщает
9 декабря в Воронежской области было обнаружено тело пропавшего в конце ноября 31-летнего мужчины. Об этом сообщает
Мужчина исчез 22 ноября в селе Скляево Рамонского района. С тех пор его поисками занимались и правоохранители, и волонтёры.
Как рассказали «Вести-Воронеж» в
Точную причину гибели мужчины теперь предстоит выяснить правоохранителям.