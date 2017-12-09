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22:33 (мск), источник: Zakon.kz

Крупный пожар в ВКО выжег около 3000 гектаров земли

Создана районная комиссия для проведения подсчета и определения ущерба.

Источник: Zakon.kz

В субботу, 9 декабря, в сельском округе Кабанбайский Урджарского района Восточно-Казахстанской области произошел крупный пожар, сообщает Zakon.kz.

Информацию подтвердил Руслан Иманкулов, официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан. Как уточнил Иманкулов, на пункт связи пожарной части села Маканчи поступило сообщение о горении камыша вдоль побережья озера Алаколь. Звонившим требовалась помощь (Кабанбайский сельский округ от Усть-Каменогорска в 720 км).

По данному сообщению к месту вызова незамедлительно были направлены подразделения органов государственной противопожарной службы.

На момент прибытия первых противопожарных подразделений спустя более двух часов (расстояние от ПЧ-15 120 км) было установлено, что имеется факт горения камыша вдоль побережья озера Алаколь. При этом, из-за болотистой и солончаковой местности отсутствовали подъездные пути к месту горения. Ввиду сильного и порывистого ветра происходило быстрое распространение огня в направлении с. Кабанбай и баз отдыха расположенных на берегу о. Алаколь.

На месте пожара проводились работы по тушению пожара добровольными противопожарными формированиями с. Кабанбай. Установить площадь пожара ввиду распространения возгорания на дальнее расстояние не представлялось возможным. При этом силы и средства для тушения пожара наращивались. Так, были направлены к месту пожара дополнительные техника и личный состав пожарной части с. Урджар, находящейся на расстоянии 165 км. С учетом распространения горения основные силы и средства были сосредоточены со стороны населенного пункта, баз отдыха и расположенных зимовок.

Ближе к шести вечера этого же дня поступило сообщение о 2-х сгоревших кошарах на участке «Улкен тобе».

Также около 18 часов поступило сообщение о сгоревшей кошаре на участке «Тасты», где, по предварительным данным, погибло 40 голов лошадей и 50 голов КРС.

Тушение пожара осложнялось болотистой и солончаковой местностью, штормовым ветром, сильным задымлением. Ввиду отсутствия подъездных путей, тушение пожара производилось только с применением ранцевых огнетушителей и хлопушек с созданием противопожарных разрывов при помощи вспомогательной техники.

Принятыми мерами пожар был локализован в 18 часов 55 минут и ликвидирован в 21 час 50 минут, по предварительным данным, на площади 3000 га.

Из 5 зимовок было эвакуировано 21 человек (из них 8 детей). Эвакуация в том числе производилась на пожарной автоцистерне ПЧ-15 и легковых автомобилях населения и акимата. Все эвакуированные являются жителями с. Кабанбай (12−20 км.).

Создана районная комиссия для проведения подсчета и определения ущерба.

Причина пожара устанавливается.

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