В аварии на Талгарской трассе пострадали семь человек
По предварительным данным, один из водителей сломал шею.
По предварительным данным, один из водителей сломал шею.
В ночь на 10 декабря под Алматы на Талгарской трассе произошла авария с участием трех автомашин, передает корреспондент Zakon.kz.
Авария произошла не доезжая Думана, напротив областной больницы. По словам очевидцев, Mercedes ехал в сторону области от Думана. Водитель по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения, где на полной скорости врезался в Lada Largus, которая от удара отлетела вправо на обочину. При этом Lada Largus столкнулась с Mazda 626, которая ехала за ней. Mercedes остался на встречке.
На месте происшествия работали три «скорые». Пострадали семь человек. По предварительным данным, водитель Mercedes сломал шею. Его пассажиры, по словам очевидцев, находились в состоянии алкогольного опьянения.
В Lada Largus пострадали все пять человек, которые были в машине. Кроме того, травмы получил и водитель Mazda.