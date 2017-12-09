В аварии на Талгарской трассе пострадали семь человек

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

В ночь на 10 декабря под Алматы на Талгарской трассе произошла авария с участием трех автомашин, передает корреспондент Zakon.kz.

Читайте также Пассажирский автобус сбил девушку в Уральске

Авария произошла не доезжая Думана, напротив областной больницы. По словам очевидцев, Mercedes ехал в сторону области от Думана. Водитель по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения, где на полной скорости врезался в Lada Largus, которая от удара отлетела вправо на обочину. При этом Lada Largus столкнулась с Mazda 626, которая ехала за ней. Mercedes остался на встречке.

На месте происшествия работали три «скорые». Пострадали семь человек. По предварительным данным, водитель Mercedes сломал шею. Его пассажиры, по словам очевидцев, находились в состоянии алкогольного опьянения.