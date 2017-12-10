Три человека погибли в результате аварии в Новой Москве
Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU — Три человека погибли и двое пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Новой Москве, сообщили «Интерфаксу» в ночь на воскресенье в
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Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU — Три человека погибли и двое пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Новой Москве, сообщили «Интерфаксу» в ночь на воскресенье в
«По адресу деревня Внуково, дом 1а в 23:30 произошло столкновение трёх транспортных средств: «Пежо», «Лада» и «Мерседес», — сказал сотрудник