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01:08 (мск), источник: Интерфакс

Три человека погибли в результате аварии в Новой Москве

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU — Три человека погибли и двое пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Новой Москве, сообщили «Интерфаксу» в ночь на воскресенье в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

«По адресу деревня Внуково, дом 1а в 23:30 произошло столкновение трёх транспортных средств: «Пежо», «Лада» и «Мерседес», — сказал сотрудник пресс-службы.

В результате аварии три человека погибли и двое пострадали, добавил он.
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