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04:08 (мск), источник: ТАСС

СМИ: около 20 человек в масках забросали «коктейлями Молотова» синагогу в Швеции

Данных о пострадавших пока нет.

ТАСС, 10 декабря. Порядка 20 человек в масках забросали бутылками с зажигательной смесью синагогу в центре города Гётеборг на юго-западе Швеции. Об этом сообщила газета Expressen со ссылкой на местную полицию.

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По ее информации, инцидент произошел в субботу вечером. Молодые люди, которые в то время находились в помещении при синагоге, были вынуждены укрыться в подвале.

У полиции на данный момент нет сведений о пострадавших, отмечает издание.

Личности злоумышленников остаются неизвестными. Правоохранительные органы анализируют возможную угрозу еврейской общине города, добавляет «Экспрессен».

Как сообщала ранее газета The Local, в городе Мальмё в пятницу прошла акция протеста в ответ на заявление президента Дональда Трампа по Иерусалиму. В среду, выступая в Белом доме, он, в частности, сообщил, что настало время официально признать Иерусалим столицей еврейского государства. Глава американской администрации поручил Госдепартаменту начать подготовку к переводу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Решение Трампа уже вызвало массовые беспорядки в регионе и демонстрации в некоторых других странах.

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