СМИ: около 20 человек в масках забросали «коктейлями Молотова» синагогу в Швеции

ТАСС, 10 декабря. Порядка 20 человек в масках забросали бутылками с зажигательной смесью синагогу в центре города Гётеборг на юго-западе Швеции. Об этом сообщила газета Expressen со ссылкой на местную полицию.

По ее информации, инцидент произошел в субботу вечером. Молодые люди, которые в то время находились в помещении при синагоге, были вынуждены укрыться в подвале.

У полиции на данный момент нет сведений о пострадавших, отмечает издание.

Личности злоумышленников остаются неизвестными. Правоохранительные органы анализируют возможную угрозу еврейской общине города, добавляет «Экспрессен».