СМИ: около 20 человек в масках забросали «коктейлями Молотова» синагогу в Швеции
Данных о пострадавших пока нет.
Данных о пострадавших пока нет.
ТАСС, 10 декабря. Порядка 20 человек в масках забросали бутылками с зажигательной смесью синагогу в центре города Гётеборг на
По ее информации, инцидент произошел в субботу вечером. Молодые люди, которые в то время находились в помещении при синагоге, были вынуждены укрыться в подвале.
Личности злоумышленников остаются неизвестными. Правоохранительные органы анализируют возможную угрозу еврейской общине города, добавляет «Экспрессен».
Как сообщала ранее газета The Local, в городе Мальмё в пятницу прошла акция протеста в ответ на заявление президента Дональда Трампа по Иерусалиму. В среду, выступая в Белом доме, он, в частности, сообщил, что настало время официально признать Иерусалим столицей еврейского государства. Глава американской администрации поручил Госдепартаменту начать подготовку к переводу посольства США из