Гололед стал причиной еще одного ДТП в Алматы
ДТП произошло улице Момышулы, в районе АвтоЦОНа, сообщает Zakon.kz.
ДТП произошло улице Момышулы, в районе АвтоЦОНа, сообщает Zakon.kz.
Subaru ехал вниз по улице Момышулы. На затяжном на скользкой дороге водитель не справился с управлением. Автомобиль занесло, он ударился об бордюр и угодил в мачту уличного освещения.
Пострадала пассажирка Subaru, ее госпитализировали.
Стоить отметить, что после прошедшего дождя, на многих улицах Алматы образовалась наледь.