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07:33 (мск), источник: Zakon.kz

Гололед стал причиной еще одного ДТП в Алматы

ДТП произошло улице Момышулы, в районе АвтоЦОНа, сообщает Zakon.kz.

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11
фотографий
11
фотографий

Subaru ехал вниз по улице Момышулы. На затяжном на скользкой дороге водитель не справился с управлением. Автомобиль занесло, он ударился об бордюр и угодил в мачту уличного освещения.

Пострадала пассажирка Subaru, ее госпитализировали.

Стоить отметить, что после прошедшего дождя, на многих улицах Алматы образовалась наледь.

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