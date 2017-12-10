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07:30 (мск), источник: Tengrinews

Почти 20 рейсов задержаны или отменены в аэропорту Астаны

В Международном аэропорту «Нурсултан Назарбаев» в Астане задержаны 15 авиарейсов, еще четыре отменены, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews
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Согласно онлайн-табло столичного аэропорта на 08.08 по времени Астаны задержаны следующие рейсы: Scat DV 703, Bek Air Z9 21 и Air Astana KC 671 из Алматы, Air Astana KC 334 из Кызылорды, Air Astana KC 980 из Уральска, Air Astana KC 621 и KC 953 из Алматы, Qazaq Air IQ 388 из Шымкента, Qazaq Air IQ 357 из Алматы, Air Astana KC 672, KC 854, KC 954, Qazaq Air IQ 358 и IQ 354 в Алматы, Qazaq Air IQ 389 в Жезказган.

Задержка составляет от 15 минут до 12 часов. Отменены рейсы авиакомпании Air Astana KC 641 и KC 995 из Алматы, а также KC 632 и KC 996 в Алматы.

Ранее сообщалось, что 10 декабря в Астане ожидаются гололед и метель. Ветер юго-западный, западный, 9−14 метров в секунду, порывы до 20 метров в секунду. Температура ночью −7…−9 градусов, днем −3…−5 градусов. Мы отправим новости на ваш телефон.

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