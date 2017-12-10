Почти 20 рейсов задержаны или отменены в аэропорту Астаны

Источник: Tengrinews

Согласно онлайн-табло столичного аэропорта на 08.08 по времени Астаны задержаны следующие рейсы: Scat DV 703, Bek Air Z9 21 и Air Astana KC 671 из Алматы, Air Astana KC 334 из Кызылорды, Air Astana KC 980 из Уральска, Air Astana KC 621 и KC 953 из Алматы, Qazaq Air IQ 388 из Шымкента, Qazaq Air IQ 357 из Алматы, Air Astana KC 672, KC 854, KC 954, Qazaq Air IQ 358 и IQ 354 в Алматы, Qazaq Air IQ 389 в Жезказган.

Задержка составляет от 15 минут до 12 часов. Отменены рейсы авиакомпании Air Astana KC 641 и KC 995 из Алматы, а также KC 632 и KC 996 в Алматы.