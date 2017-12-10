Почти 20 рейсов задержаны или отменены в аэропорту Астаны
В Международном аэропорту «Нурсултан Назарбаев» в Астане задержаны 15 авиарейсов, еще четыре отменены, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Международном аэропорту «Нурсултан Назарбаев» в Астане задержаны 15 авиарейсов, еще четыре отменены, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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Задержка составляет от 15 минут до 12 часов. Отменены рейсы авиакомпании Air Astana KC 641 и KC 995 из Алматы, а также KC 632 и KC 996 в Алматы.
Ранее сообщалось, что 10 декабря в Астане ожидаются гололед и метель. Ветер