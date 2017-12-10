Девушка напала на полицейских, защищая брата в Сатпаеве

Источник: Nur.kz

Потасовка между задержанными, молодой девушкой и полицейскими, произошел по улице Комарова в городе Сатпаев.

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По предварительным данным, двое молодых парней, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбили витрину одного из местных магазинов.

Продавщица тут же вызвала наряд полиции, которые попытались задержать правонарушителей.

Однако последние не собирались просто сдаваться, а стали активно сопротивляться, тем самым оказав неповиновение полиции.

Один из парней ударил сотрудника полиции.

Свидетелями данной ситуации стали сестра и мама одного из задержанных. Они бросились к нему на помощь. При этом, девушка постаралась выместить свое негодование на стражах порядка.

«У задержанных было выявлено алкогольное опьянение легкой и средней степени тяжести. Они злостно сопротивлялись полицейским, при этом ударив одного из сотрудников, и тем самым, оказали неповиновение. Одному из них 22, второму 23 года. Один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности за сопротивление представителям власти и был приговорен к условному наказанию сроком на 1 год. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 380 часть 1 УК РК. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных», — сообщили в пресс-службе ДВД области.