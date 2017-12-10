Девушка напала на полицейских, защищая брата в Сатпаеве
Конфликт при задержании между полицейскими и молодой девушкой сняли жители Сатпаева, передает корреспондент NUR.KZ.
Конфликт при задержании между полицейскими и молодой девушкой сняли жители Сатпаева, передает корреспондент NUR.KZ.
Потасовка между задержанными, молодой девушкой и полицейскими, произошел по улице Комарова в городе Сатпаев.
По предварительным данным, двое молодых парней, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбили витрину одного из местных магазинов.
Продавщица тут же вызвала наряд полиции, которые попытались задержать правонарушителей.
Однако последние не собирались просто сдаваться, а стали активно сопротивляться, тем самым оказав неповиновение полиции.
Один из парней ударил сотрудника полиции.
Свидетелями данной ситуации стали сестра и мама одного из задержанных. Они бросились к нему на помощь. При этом, девушка постаралась выместить свое негодование на стражах порядка.
«У задержанных было выявлено алкогольное опьянение легкой и средней степени тяжести. Они злостно сопротивлялись полицейским, при этом ударив одного из сотрудников, и тем самым, оказали неповиновение. Одному из них 22, второму 23 года. Один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности за сопротивление представителям власти и был приговорен к условному наказанию сроком на 1 год. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 380 часть 1 УК РК. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных», — сообщили в
Отмечается, что пострадавший сотрудник полиции направлен на прохождение