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10:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Пенсионер в шапке-ушанке пропал в Новосибирске

Волонтеры объявили поиски 64-летнего Алексея Георгиевича Павина.

Поиски пенсионера новосибирские волонтеры объявили сегодня, 10 декабря. Пропал 64-летний Алексей Георгиевич Павин. Как рассказывают в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт», пенсионер ушел из дома 9 декабря. Проживал в квартире на Красном проспекте в Новосибирске, в районе площади Калинина. До сих пор он не выходил на связь с родными.

Его приметы: рост 183 сантиметра, телосложение крупное, глаза голубые, волосы седые, редкие. В день исчезновения Алексей Георгиевич Павин предположительно был одет в черную куртку, черные штаны, черную меховую шапку-ушанку. Также у мужчины с собой есть сотовый телефон.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят сообщить по телефону поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»: 8 800 700 54 52 (звонок бесплатный по России).

Напомним, со вторника, 5 декабря, полицейские и волонтеры пытаются отыскать 45-летнего сибиряка Сергея Какоурова, пропавшего четыре дня назад в районе улицы Военный городок в городе Оби Новосибирской области.

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