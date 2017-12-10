Пенсионер в шапке-ушанке пропал в Новосибирске
Волонтеры объявили поиски 64-летнего Алексея Георгиевича Павина.
Волонтеры объявили поиски 64-летнего Алексея Георгиевича Павина.
Поиски пенсионера новосибирские волонтеры объявили сегодня, 10 декабря. Пропал 64-летний Алексей Георгиевич Павин. Как рассказывают в
Его приметы: рост 183 сантиметра, телосложение крупное, глаза голубые, волосы седые, редкие. В день исчезновения Алексей Георгиевич Павин предположительно был одет в черную куртку, черные штаны, черную меховую
Всех, кто обладает
Напомним, со вторника, 5 декабря, полицейские и волонтеры пытаются отыскать 45-летнего сибиряка Сергея Какоурова, пропавшего четыре дня назад в районе улицы Военный городок в городе Оби Новосибирской области.