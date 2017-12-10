Вандалы разгромили зоомагазин на Левобережье Омска

В ночь с 8 на 9 декабря в Омске на Бульваре Архитекторов вандальному нападению подвергся зоомагазин, который открылся буквально месяц назад.

Неизвестные разломали дверь, разбили окна и измазали краской информационные баннеры, которые им не удалось сорвать.

В группе «ЧП Омск» ВКонтакте появилось сообщение о розыске очевидцев происшествия.

Ольга Вахмянина, автор поста:

— Здравствуйте, просим откликнуться очевидцев разбойного нападения на магазин Гламур, по адресу Бульвар Архитекторов 5. В ночь на 09.12.17, заранее благодарны!