Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Яковлева рассказала о бурных отношениях с Нагиевым на съемках
Препарат от алкоголизма помогает в лечении рака
Трое россиян за неделю попросили убежища на Украине
Невероятная роскошь: свадьба в семье олигарха всколыхнула соцсети
Одна из стран СНГ не вернет России $240 млн долга
«Шокирующие предсказания» Saxo Bank на 2018 годЭксперты выбрали десять наиболее спорных событий, которые вероятны в следующем году
СМИ: Путин назвал виновного в отстранении России от ОИ-2018
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
Студентам Норвегии и Швеции дали 3 дня, чтобы покинуть Петербург
Ученые назвали главный признак скорой смерти
СМИ: Новый поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в Москву
Мама Еремеева извинилась перед семьёй Мишулина
Образ дня: Кристина Орбакайте в рубашке с вышивкой
«Любить по-русски — это жалеть»: 10 цитат Леонида Броневого
Телезрители едва узнали 60-летнюю Татьяну Догилеву – СМИ
Красное платье: Миддлтон подчеркнула животик - СМИ
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
"Уникальная встреча": глава МИД Украины о Лаврове
Фоторепортажи
12Лесные пожары в Калифорнии
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
10:30 (мск), источник: Om1.ru

Вандалы разгромили зоомагазин на Левобережье Омска

В соцсети разыскивают очевидцев происшествия.

В ночь с 8 на 9 декабря в Омске на Бульваре Архитекторов вандальному нападению подвергся зоомагазин, который открылся буквально месяц назад.

Неизвестные разломали дверь, разбили окна и измазали краской информационные баннеры, которые им не удалось сорвать.

В группе «ЧП Омск» ВКонтакте появилось сообщение о розыске очевидцев происшествия.

Ольга Вахмянина, автор поста:

 — Здравствуйте, просим откликнуться очевидцев разбойного нападения на магазин Гламур, по адресу Бульвар Архитекторов 5. В ночь на 09.12.17, заранее благодарны!

Для наглядности девушка добавила фото последствий разгрома.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Омск на пресс-конференции Владимира Путина представят пять журналистов
«Авангард» уступил «Автомобилисту» в ответной серии матчей
Ливан призвал арабские страны ввести санкции против США
В РЖД вводится новый график движения поездов
Ядерные страны бойкотируют Нобелевскую премию мира
Миллиардер объяснил, почему биткоин заменит золото
Неизвестные забросали синагогу «коктейлями Молотова» в Швеции
Россияне пожаловались в ФАС на завышение цен на продукты
Армия Израиля наказала укравшего у палестинца яблоки командира
Спорт
Загитова продлила серию побед РФ в финалах Гран-при до четырех Дебютантка финалов серии Гран-при, действующая чемпионка мира среди юниоров 15-летняя Загитова набрала в сумме короткой и произвольной программ 223,30 балла
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Воздушные тропы. Почему иногда лучше гулять не в парке, а над ним
Леди
9 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) Мы бы очень хотели познакомиться с модницами, купившими эти удивительные предметы гардероба
Дети
У Елены Захаровой родилась дочь Популярная актриса стала мамой.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь