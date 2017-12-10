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10:32 (мск), источник: Om1.ru

ДТП под Омском унесло жизни двух человек

Авария произошла в ночное время на трассе «Троицкое-Чукреевка».

Сегодня, 10 декабря, около часу ночи на автодороге «Троицкое-Чукреевка» произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным госавтоинспекции, молодой 23-летний водитель на автомобиле ВАЗ-21099, направляясь в Омск, на 6 км выехал на встречную полосу, где врезался в грузовой «Даф».

Как пояснили в УМВД России по Омской области, в результате аварии на месте скончались 50-летний и 48-летняя пассажиры ВАЗа. Водитель легкового авто с различными травмами доставлен в больницу.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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