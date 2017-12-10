ДТП под Омском унесло жизни двух человек

Сегодня, 10 декабря, около часу ночи на автодороге «Троицкое-Чукреевка» произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным госавтоинспекции, молодой 23-летний водитель на автомобиле ВАЗ-21099, направляясь в Омск, на 6 км выехал на встречную полосу, где врезался в грузовой «Даф».

Как пояснили в УМВД России по Омской области, в результате аварии на месте скончались 50-летний и 48-летняя пассажиры ВАЗа. Водитель легкового авто с различными травмами доставлен в больницу.