В Екатеринбурге за ночь два раза сгорела одна и та же квартира

В Екатеринбурге на Уралмаше за ночь два раза сгорела одна и та же квартира. ЧП произошли в 4-этажном жилом доме№ 37 по улице Донбасская. Первое возгорание в полузаброшенной квартире на первом этаже случилось около 1:30. Тушить огонь начали прохожие. Завершили работу приехавшие пожарные. Находившийся в квартире мужчине не пострадал.

В 4:00 жильцы дома вновь проснулись от запаха гари. Злополучная квартира вспыхнула второй раз. Соседи по этажу оказались в западне. Пламя нагрело их двери — люди не могли покинуть жилища. На помощь вновь пришли прохожие. Они стучали в окна, будили спящих, многим помогли эвакуироваться. Остальных вытащили пожарные.

— На площади 40 квадратных метров повреждено домашнее имущество, межкомнатные перегородки. По лестничным маршам эвакуированы 30 человек, из них 3 детей. В тушении пожара были задействованы 3 машины, 9 человек личного состава, — сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.