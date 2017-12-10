В Уфе микроавтобус с пассажирами попал в серьезное ДТП, есть пострадавшие

В группе «Дорожный патруль» сообщается, что, предварительно, «Субару» столкнулась с попутным микроавтобусом, ехавшим по маршруту № 226 м. От удара «ГАЗель» врезалась в дерево. Травмы получили два пассажира микроавтобуса.