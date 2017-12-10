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11:48 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе микроавтобус с пассажирами попал в серьезное ДТП, есть пострадавшие

УФА, 10 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе на проспекте Октября накануне вечером произошло ДТП с участием иномарки и маршрутной «ГАЗели».

В группе «Дорожный патруль» сообщается, что, предварительно, «Субару» столкнулась с попутным микроавтобусом, ехавшим по маршруту № 226 м. От удара «ГАЗель» врезалась в дерево. Травмы получили два пассажира микроавтобуса.

Причины и обстоятельства автоаварии выясняются.

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