Шпекбаев: десять тысяч госслужащих ответили за коррупционные преступления
В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией в Казахстане подвели итоги противодействия коррупционным преступлениям.
В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией в Казахстане подвели итоги противодействия коррупционным преступлениям.
«За последние 15 лет мы привлекли к ответственности десять тысяч госсужащих за коррупционные преступления. Из них два
Международный день борьбы с коррупцией провозглашен Генассамблеей ООН и отмечается ежегодно 9 декабря. В этот день в 2003 году была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции.