Шпекбаев: десять тысяч госслужащих ответили за коррупционные преступления

«За последние 15 лет мы привлекли к ответственности десять тысяч госсужащих за коррупционные преступления. Из них два премьер-министра, девять министров и председателей агентств, пятнадцать акимов областей и областных центров, восемь руководителей национальных компаний и восемь представителей генералитета руководящего состава силового блока. И по возмещаемости установлен ущерб свыше 67 миллиардов долларов, сегодня 47 миллиардов возвращено в доход государства», — рассказал заместитель председателя агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев на встрече с международными экспертами в Астане.