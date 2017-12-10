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14:55 (мск), источник: Sputniknews.kz

Шпекбаев: десять тысяч госслужащих ответили за коррупционные преступления

В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией в Казахстане подвели итоги противодействия коррупционным преступлениям.

Источник: Sputniknews.kz
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«За последние 15 лет мы привлекли к ответственности десять тысяч госсужащих за коррупционные преступления. Из них два премьер-министра, девять министров и председателей агентств, пятнадцать акимов областей и областных центров, восемь руководителей национальных компаний и восемь представителей генералитета руководящего состава силового блока. И по возмещаемости установлен ущерб свыше 67 миллиардов долларов, сегодня 47 миллиардов возвращено в доход государства», — рассказал заместитель председателя агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев на встрече с международными экспертами в Астане.

Международный день борьбы с коррупцией провозглашен Генассамблеей ООН и отмечается ежегодно 9 декабря. В этот день в 2003 году была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции.

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