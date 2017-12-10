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11:50 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Уфе грузовик 30 метров тащил за собой сбитую на пешеходном переходе девушку

Происшествие случилось вчера днем, на пересечении улиц Бакалинская и Менделеева.

Момент трагедии попал в обзор камер, сообщает телеканал UTV.ru.

Большегруз проезжал через пешеходный переход и, не заметив девушку, сбил ее и проехал дальше. Остановить грузовой автомобиль решился другой пешеход, он побежал за большегрузом, в результате чего девушку волокло за машиной почти 30 метров.

По мнению очевидцев, девушка просто оказалась в «слепой зоне» автомобиля. На данный момент известно, что девушка с различными травмами госпитализирована.

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