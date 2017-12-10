В Уфе грузовик 30 метров тащил за собой сбитую на пешеходном переходе девушку
Происшествие случилось вчера днем, на пересечении улиц Бакалинская и Менделеева.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Происшествие случилось вчера днем, на пересечении улиц Бакалинская и Менделеева.
Момент трагедии попал в обзор камер, сообщает телеканал UTV.ru.
Большегруз проезжал через пешеходный переход и, не заметив девушку, сбил ее и проехал дальше. Остановить грузовой автомобиль решился другой пешеход, он побежал за большегрузом, в результате чего девушку волокло за машиной почти 30 метров.
По мнению очевидцев, девушка просто оказалась в «слепой зоне» автомобиля. На данный момент известно, что девушка с различными травмами госпитализирована.