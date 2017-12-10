Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алиса Фрейндлих принимает поздравления с 83-летием
Названа самая пьющая страна Европы
После инцидента с самолетом посла России вызвал МИД Финляндии
Невероятная роскошь: свадьба в семье олигарха всколыхнула соцсети
В Москве застрелили 30-летнюю женщину
«Шокирующие предсказания» Saxo Bank на 2018 годЭксперты выбрали десять наиболее спорных событий, которые вероятны в следующем году
СМИ: Путин назвал виновного в отстранении России от ОИ-2018
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
Студентам Норвегии и Швеции дали 3 дня, чтобы покинуть Петербург
Ученые назвали главный признак скорой смерти
СМИ: Новый поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в Москву
Мама Еремеева извинилась перед семьёй Мишулина
Кэти Холмс, Линдси Лохан и другие посетили концерт в Нью-Йорке
Бузова рассказала Урганту, какого мужчину мечтает встретить
Спортивный юрист США: МОК совершил ошибку
Эксперт: Ледокол Лидер сдержит США в Арктике
Горбачёв высказался о решении Путина баллотироваться в президенты
Крым расплачивается за побег из Украины
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
14События недели в фотографиях
11:54 (мск), источник: Комсомольская правда

В Прикамье нашли тело мужчины, пропавшего без вести два месяца назад

В последний раз 29-летнего Дениса З. видели в день рождения его сына.

Два месяца родственники, друзья и волонтеры разыскивали 29-летнего отца двоих детей Дениса З. Семья живет в Кунгуре. 12 октября мужчина вместе со своими друзьями отмечал день рождения сына. Ночью, уже возвращаясь домой после вечеринки, мужчина встретил знакомого на улице Коммуны. С тех пор Дениса больше никто не видел.

Мужчину искали не только в Кунгуре и его окрестностях. Пермские поисковики также приняли участие поисковой операции после того, как появилась информация о том, что Дениса ччякобы видели в краевой столице. Но поиск результатов не принес.

— К сожалению пропавший ранее Денис З. найден погибшим сегодня, — рассказали волонтеры, участвовавшие в поисках молодого мужчины.

Тело Дениса достали из реки Ирень на окраине Кунгура — это место находится за много километров от того места, где его видели в последний раз. Предварительно известно, что мужчина утонул. Как именно это произошло — еще предстоит выяснить криминалистам.

Дома у Дениса осталась жена и двое маленьких детей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Сергей Шнуров ответил на критику Юрия Шевчука в стихах
«Нелюбовь» вознаградили двумя Евро-Оскарами
Ливан призвал арабские страны ввести санкции против США
В РЖД вводится новый график движения поездов
Ядерные страны бойкотируют Нобелевскую премию мира
Миллиардер объяснил, почему биткоин заменит золото
Неизвестные забросали синагогу «коктейлями Молотова» в Швеции
Россияне пожаловались в ФАС на завышение цен на продукты
Армия Израиля наказала укравшего у палестинца яблоки командира
Спорт
Загитова продлила серию побед РФ в финалах Гран-при до четырех Дебютантка финалов серии Гран-при, действующая чемпионка мира среди юниоров 15-летняя Загитова набрала в сумме короткой и произвольной программ 223,30 балла
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Воздушные тропы. Почему иногда лучше гулять не в парке, а над ним
Леди
9 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) Мы бы очень хотели познакомиться с модницами, купившими эти удивительные предметы гардероба
Дети
Елена Захарова рассказала о новорожденной дочке Звездная мама раскрыла подробности первых дней жизни малышки.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь