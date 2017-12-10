В Прикамье нашли тело мужчины, пропавшего без вести два месяца назад

Два месяца родственники, друзья и волонтеры разыскивали 29-летнего отца двоих детей Дениса З. Семья живет в Кунгуре. 12 октября мужчина вместе со своими друзьями отмечал день рождения сына. Ночью, уже возвращаясь домой после вечеринки, мужчина встретил знакомого на улице Коммуны. С тех пор Дениса больше никто не видел.

Мужчину искали не только в Кунгуре и его окрестностях. Пермские поисковики также приняли участие поисковой операции после того, как появилась информация о том, что Дениса ччякобы видели в краевой столице. Но поиск результатов не принес.

— К сожалению пропавший ранее Денис З. найден погибшим сегодня, — рассказали волонтеры, участвовавшие в поисках молодого мужчины.

Тело Дениса достали из реки Ирень на окраине Кунгура — это место находится за много километров от того места, где его видели в последний раз. Предварительно известно, что мужчина утонул. Как именно это произошло — еще предстоит выяснить криминалистам.