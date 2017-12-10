На заснеженной трассе застряли два автобуса с детьми
ГИБДД разводит грузовики, чтобы дать дорогу школьникам.
ГИБДД разводит грузовики, чтобы дать дорогу школьникам.
С 9 декабря стоит трасса М5 «Урал».
— Наши сотрудники сейчас заняты тем, что прокладывают путь для автобусов: они просят водителей грузовиков подвинуться и расступиться, чтобы пропустить детей. Автоинспекторы по рации поддерживают связь с водителями автобусов: вода, питание и дизельное топливо для прогрева у них есть. Мы держим ситуацию под контролем, — сообщили газете «Комсомольская правда» — Челябинск в ГУ МВД России по Челябинской области.
На месте работают 36 экипажей ДПС. В 12.00 по местному времени ограничение проезда должны снять. Но в случае нового снегопада его продлят. Если вы оказались на трассе и вам нужна помощь, то звоните по телефонам экстренных служб 101, 112.