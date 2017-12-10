На заснеженной трассе застряли два автобуса с детьми

С 9 декабря стоит трасса М5 «Урал». Из-за метели остановили движение большегрузов: вереница машин тянется на несколько километров от Аши до Миасса. В этой очереди застряли два автобуса со школьниками: в одном едут подростки-старшеклассники, во втором — ребята-четвероклассники. По предварительным данным 36 детей ждут на дороге почти сутки.

— Наши сотрудники сейчас заняты тем, что прокладывают путь для автобусов: они просят водителей грузовиков подвинуться и расступиться, чтобы пропустить детей. Автоинспекторы по рации поддерживают связь с водителями автобусов: вода, питание и дизельное топливо для прогрева у них есть. Мы держим ситуацию под контролем, — сообщили газете «Комсомольская правда» — Челябинск в ГУ МВД России по Челябинской области.