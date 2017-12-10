Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Толкалина с дочерью, Старшенбаум и другие: премьера «Вечеринки»
Татуировка американца привела врачей в замешательство
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
Глава МОК отреагировал на слова Путина о спортсменах на Олимпиаде
В Москве застрелили 30-летнюю женщину
Минобороны подтвердило перехват разведчика США над Черным морем Военные раскрыли подробности перехвата американского самолета
Эксперт: Путин переиграл МОК
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
Студентам Норвегии и Швеции дали 3 дня, чтобы покинуть Петербург
Ученые назвали главный признак скорой смерти
СМИ: Новый поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в Москву
Мама Еремеева извинилась перед семьёй Мишулина
Валерия сменила несколько нарядов за один день
Паддингтон и его команда: шарпей из Австралии покорил Instagram
Телезрители едва узнали 60-летнюю Татьяну Догилеву – СМИ
Красное платье: Миддлтон подчеркнула животик - СМИ
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
"Уникальная встреча": глава МИД Украины о Лаврове
Фоторепортажи
12Лесные пожары в Калифорнии
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
10:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Один погиб, трое пострадали в лобовом столкновении «ВАЗов» в Ростовской области

Лобовое столкновение двух «ВАЗов» произошло в Семикаракорском районе Ростовской области.

Утром 9 декабря на дороге «Семикаракорск — Новозолотовская» 53-летний водитель «семерки», по предварительным данным сотрудников полиции, выехал на встречную полосу, где врезался в «девяносто девятую». От сильного удара мужчина скончался. В аварии также пострадали его 53-летняя пассажирка, 28-летний водитель и 25-летний пассажир ВАЗ-21099. С травмами их доставили в больницу, сообщает отдел пропаганды донского управления ГИБДД. Обстоятельства аварии уточняются.

Напомним, в центре Ростова-на-Дону в аварии пострадали шесть человек. На пересечении Ворошиловского проспекта и улицы Красноармейской 28-летняя автоледи на BMW решила повернуть налево, хотя этот маневр запрещен на данном перекрестке. В результате ее машина столкнулась с автомобилем Hyundai.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «Нелюбовь» вознаградили двумя Евро-Оскарами
Российский боксер Миша Алоян завоевал титул чемпиона мира WBA
Ливан призвал арабские страны ввести санкции против США
В РЖД вводится новый график движения поездов
Ядерные страны бойкотируют Нобелевскую премию мира
Миллиардер объяснил, почему биткоин заменит золото
Неизвестные забросали синагогу «коктейлями Молотова» в Швеции
Россияне пожаловались в ФАС на завышение цен на продукты
Армия Израиля наказала укравшего у палестинца яблоки командира
Спорт
Загитова продлила серию побед РФ в финалах Гран-при до четырех Дебютантка финалов серии Гран-при, действующая чемпионка мира среди юниоров 15-летняя Загитова набрала в сумме короткой и произвольной программ 223,30 балла
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Воздушные тропы. Почему иногда лучше гулять не в парке, а над ним
Леди
9 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) Мы бы очень хотели познакомиться с модницами, купившими эти удивительные предметы гардероба
Дети
У Елены Захаровой родилась дочь Популярная актриса стала мамой.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь