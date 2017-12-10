Один погиб, трое пострадали в лобовом столкновении «ВАЗов» в Ростовской области

Утром 9 декабря на дороге «Семикаракорск — Новозолотовская» 53-летний водитель «семерки», по предварительным данным сотрудников полиции, выехал на встречную полосу, где врезался в «девяносто девятую». От сильного удара мужчина скончался. В аварии также пострадали его 53-летняя пассажирка, 28-летний водитель и 25-летний пассажир ВАЗ-21099. С травмами их доставили в больницу, сообщает отдел пропаганды донского управления ГИБДД. Обстоятельства аварии уточняются.