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12:47 (мск), источник: Комсомольская правда

Автобусы со школьниками, которые ночевали на трассе, вырвались из снежного плена

Сейчас детей довезли до кафе, чтобы их покормить.

Сутки стояли два школьных автобуса с 36 ребятишками на борту на трассе М-5 вместе с грузовиками. Причина тому — снегопад и ограничение движения.

Сейчас стало известно, что автоинспекторы «расчистили» путь для детей. — Сотрудники ГИБДД вышли на трассу, чтобы попросить грузовики разъехаться и пропустить детей.

— Автобусы преодолели самый трудный участок дороги и направляются в Челябинск. Но по пути детей завезли в придорожную столовую, чтобы покормить. Сейчас они отогреваются и обедают. Опасность миновала, — сообщил газете «Комсомольская правда» руководитель пресс-службы Упрдор «Южный Урал» Татьяна Денисова.

Однако, ограничение на трассе пока не снято. Грузовики по-прежнему стоят и ждут отмашки МЧС.

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