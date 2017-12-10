Автобусы со школьниками, которые ночевали на трассе, вырвались из снежного плена
Сейчас детей довезли до кафе, чтобы их покормить.
Сейчас детей довезли до кафе, чтобы их покормить.
Сутки стояли два школьных автобуса с 36 ребятишками на борту на трассе М-5 вместе с грузовиками. Причина тому — снегопад и ограничение движения.
Сейчас стало известно, что автоинспекторы «расчистили» путь для детей. — Сотрудники ГИБДД вышли на трассу, чтобы попросить грузовики разъехаться и пропустить детей.
— Автобусы преодолели самый трудный участок дороги и направляются в Челябинск. Но по пути детей завезли в придорожную столовую, чтобы покормить. Сейчас они отогреваются и обедают. Опасность миновала, — сообщил газете «Комсомольская правда» руководитель
Однако, ограничение на трассе пока не снято. Грузовики