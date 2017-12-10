Автобусы со школьниками, которые ночевали на трассе, вырвались из снежного плена

Сутки стояли два школьных автобуса с 36 ребятишками на борту на трассе М-5 вместе с грузовиками. Причина тому — снегопад и ограничение движения.

Сейчас стало известно, что автоинспекторы «расчистили» путь для детей. — Сотрудники ГИБДД вышли на трассу, чтобы попросить грузовики разъехаться и пропустить детей.

— Автобусы преодолели самый трудный участок дороги и направляются в Челябинск. Но по пути детей завезли в придорожную столовую, чтобы покормить. Сейчас они отогреваются и обедают. Опасность миновала, — сообщил газете «Комсомольская правда» руководитель пресс-службы Упрдор «Южный Урал» Татьяна Денисова.