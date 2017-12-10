Церковь сгорела в Вилейском районе

Согласно оперативным данным, в результате пожара никто не пострадал — к моменту пожара служба в храме завершилась, и люди покинули здание самостоятельно. Огонь уничтожил кровлю, перекрытие и церковное имущество.

Всего за минувшие сутки на Минщине произошло пять пожаров, два из которых в Вилейском районе, по одному в Минском и Узденском и в Борисове. К счастью, пострадавших нет.