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11:19 (мск), источник: Sputnik.by

Церковь сгорела в Вилейском районе

МИНСК, 10 дек — Sputnik. Храм Святого Духа Молодечненской епархии Благочиния Долгиновской горел в Вилейском районе, в результате пожара никто не пострадал, сообщили Sputnik в Минском областном управлении МЧС.

Источник: Sputnik.by
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ЧП произошло в днем в субботу, 9 декабря, в деревне Речки.

«В 11:28 поступило сообщение о пожаре в кирпичном здании церкви», — рассказали в МЧС.

Согласно оперативным данным, в результате пожара никто не пострадал — к моменту пожара служба в храме завершилась, и люди покинули здание самостоятельно. Огонь уничтожил кровлю, перекрытие и церковное имущество.

Специалисты устанавливают причину пожара.

Всего за минувшие сутки на Минщине произошло пять пожаров, два из которых в Вилейском районе, по одному в Минском и Узденском и в Борисове. К счастью, пострадавших нет.

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