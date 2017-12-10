Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: «Первый канал» закрывает «Бабий бунт» с Ольгой Бузовой
Люди слышат «бумканье», когда смотрят на беззвучную гифку. Что происходит?
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
Глава МОК отреагировал на слова Путина о спортсменах на Олимпиаде
В Москве застрелили 30-летнюю женщину
«Шокирующие предсказания» Saxo Bank на 2018 годЭксперты выбрали десять наиболее спорных событий, которые вероятны в следующем году
СМИ: Путин назвал виновного в отстранении России от ОИ-2018
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
Студентам Норвегии и Швеции дали 3 дня, чтобы покинуть Петербург
Ученые назвали главный признак скорой смерти
СМИ: Новый поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в Москву
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
Кэти Холмс, Линдси Лохан и другие посетили концерт в Нью-Йорке
Бузова рассказала Урганту, какого мужчину мечтает встретить
Спортивный юрист США: МОК совершил ошибку
Эксперт: Ледокол Лидер сдержит США в Арктике
Горбачёв высказался о решении Путина баллотироваться в президенты
Крым расплачивается за побег из Украины
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
14События недели в фотографиях
11:38 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону разломали скульптуру глобуса на площади Дружинников

В Ростове снесли метровый глобус, который не так давно был установлен на площади Дружинников.

В социальной сети появилось фото пробитого «шара», сорванного с постамента. Сперва можно подумать, что архитектурная форма стала жертвой вандалов, но очевидцы утверждают, что ее именно демонтировали.

— Делали это по чьему-то указанию, вполне законно. Огородили, разломали, увезли, — пишет пользователь Martin, выложивший снимок.

Во время загрузки произошла ошибка.

В комментариях ростовчане негодуют по этому поводу, не понимая, кому и чем помешал уличный глобус.

— А потом говорят, что в стране все разрушено и жить плохо, — прокомментировал гимназист Константин Кравченко.

Напомним, недавно в Ростове в парке Островского установили стелу «Героям Донбасса». Она разместилась на месте памятника пионерам-героям, установленного в 1982 году, но разрушенного вандалами в 90-х.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Сергей Шнуров ответил на критику Юрия Шевчука в стихах
«Нелюбовь» вознаградили двумя Евро-Оскарами
Ливан призвал арабские страны ввести санкции против США
В РЖД вводится новый график движения поездов
Ядерные страны бойкотируют Нобелевскую премию мира
Миллиардер объяснил, почему биткоин заменит золото
Неизвестные забросали синагогу «коктейлями Молотова» в Швеции
Россияне пожаловались в ФАС на завышение цен на продукты
Армия Израиля наказала укравшего у палестинца яблоки командира
Спорт
Загитова продлила серию побед РФ в финалах Гран-при до четырех Дебютантка финалов серии Гран-при, действующая чемпионка мира среди юниоров 15-летняя Загитова набрала в сумме короткой и произвольной программ 223,30 балла
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
9 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) Мы бы очень хотели познакомиться с модницами, купившими эти удивительные предметы гардероба
Дети
Елена Захарова рассказала о новорожденной дочке Звездная мама раскрыла подробности первых дней жизни малышки.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь