В Ростове-на-Дону разломали скульптуру глобуса на площади Дружинников

В социальной сети появилось фото пробитого «шара», сорванного с постамента. Сперва можно подумать, что архитектурная форма стала жертвой вандалов, но очевидцы утверждают, что ее именно демонтировали.

— Делали это по чьему-то указанию, вполне законно. Огородили, разломали, увезли, — пишет пользователь Martin, выложивший снимок.

<div id="vk_post_-36039_3226974"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?150"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-36039_3226974", -36039, 3226974, 'fQ89ghHPjXjbx_V_y3HuK_aV9w')) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

В комментариях ростовчане негодуют по этому поводу, не понимая, кому и чем помешал уличный глобус.

— А потом говорят, что в стране все разрушено и жить плохо, — прокомментировал гимназист Константин Кравченко.