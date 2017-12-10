В Ростове-на-Дону разломали скульптуру глобуса на площади Дружинников
В Ростове снесли метровый глобус, который не так давно был установлен на площади Дружинников.
В Ростове снесли метровый глобус, который не так давно был установлен на площади Дружинников.
В социальной сети появилось фото пробитого «шара», сорванного с постамента. Сперва можно подумать, что архитектурная форма стала жертвой вандалов, но очевидцы утверждают, что ее именно демонтировали.
— Делали это по
В комментариях ростовчане негодуют по этому поводу, не понимая, кому и чем помешал уличный глобус.
— А потом говорят, что в стране все разрушено и жить плохо, — прокомментировал гимназист Константин Кравченко.
Напомним, недавно в Ростове в парке Островского установили стелу «Героям Донбасса». Она разместилась на месте памятника