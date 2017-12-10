Самолет мог скатиться с полосы из-за превышения скорости

«Со специалистами мы восстановили схему движения. По факту видно, как должен был двигаться самолёт, и как двигался. Версия о повышении скорости находит все больше подтверждений. По утверждению экспертов, увеличение скорости руления увеличивает радиус разворота самолёта. А попытка уменьшить радиус разворота при высокой скорости руления может привести к повреждению стоек шасси. Кроме того, запрещено пользоваться реверсом тяги двигателей при скоростях движения самолета менее 60 узлов (это чуть более 90 км/час), т.к. может быть поврежден двигатель. Судя по всему, все вышеперечисленные ограничения были нарушены, которые в итоге привели к инциденту», — написал блогер.