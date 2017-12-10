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14:28 (мск), источник: Zakon.kz

Самолет мог скатиться с полосы из-за превышения скорости

Возможной причиной инцидента на взлетно-посадочной полосе в Алматы могло стать превышение скорости, сообщает Zakon.kz.

Такую версию выдвинул блогер Денис Кривошеев, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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«Со специалистами мы восстановили схему движения. По факту видно, как должен был двигаться самолёт, и как двигался. Версия о повышении скорости находит все больше подтверждений. По утверждению экспертов, увеличение скорости руления увеличивает радиус разворота самолёта. А попытка уменьшить радиус разворота при высокой скорости руления может привести к повреждению стоек шасси. Кроме того, запрещено пользоваться реверсом тяги двигателей при скоростях движения самолета менее 60 узлов (это чуть более 90 км/час), т.к. может быть поврежден двигатель. Судя по всему, все вышеперечисленные ограничения были нарушены, которые в итоге привели к инциденту», — написал блогер.

10 декабря 2017 года самолет Air Astana, выполнявший рейс КС 931 по маршруту Алматы-Бангкок, во время руления перед взлетом выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Департаментом по расследованию происшествий МИР РК начато расследование причин инцидента.

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