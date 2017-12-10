Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алиса Фрейндлих принимает поздравления с 83-летием
Препарат от алкоголизма помогает в лечении рака
Трое россиян за неделю попросили убежища на Украине
Глава МОК отреагировал на слова Путина о спортсменах на Олимпиаде
В Москве застрелили 30-летнюю женщину
Минобороны подтвердило перехват разведчика США над Черным морем Военные раскрыли подробности перехвата американского самолета
СМИ: Путин назвал виновного в отстранении России от ОИ-2018
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
Студентам Норвегии и Швеции дали 3 дня, чтобы покинуть Петербург
Ученые назвали главный признак скорой смерти
СМИ: Новый поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в Москву
Мама Еремеева извинилась перед семьёй Мишулина
Поклонники сравнили Пелагею с Мэрилин Монро
Паулина Андреева снялась в стильной фотосессии
Побочный эффект: О чем забыл МОК, наказывая Россию — СМИ
Поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в РФ
Горбачёв высказался о решении Путина баллотироваться в президенты
Крым расплачивается за побег из Украины
Фоторепортажи
8Суперлуние-2017
12Задержание Михаила Саакашвили
13:05 (мск), источник: Publika.md

BREAKING NEWS: ДТП в румынском уезде Харгита: двое погибших, семь раненых (фото)

Двое наших соотечественников погибли этим утром в ДТП в румынском уезде Харгита. Микроавтобус, в котором они находились, выехал с трассы. На место происшествия прибыли девять экипажей спасателей и полиция.

Источник: Publika.md
Читайте также
Легковушку разорвало на две части в ДТП на трассе Кишинёв-Леушены: два человека погибли (фото)

«Шел снегопад, к тому же это опасный участок дороги. Микроавтобус выехал с трассы, врезался в столб и перевернулся», — сказал пресс-секретарь полиции уезда Харгита Филип Георге.

Сообщается об 11 пострадавших. Среди них ребёнок. По словам главы Департамента чрезвычайных ситуаций Румынии Раеда Арафата, был введён красный код вмешательства.

«Семерых человек доставили в больницу Топлицы. Нужно провести обследование. Более тяжёлых отправим в больницу Тыргу-Муреш. Остальные пострадавшие пока получают помощь в местной мэрии, ждём транспорта для них», — отметил глава СЧС Румынии Раед Арафат

Всего в микроавтобусе находились 20 человек. Маршрутка ехала из Оргеева в Прагу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Ливан призвал арабские страны ввести санкции против США
В РЖД вводится новый график движения поездов
Ядерные страны бойкотируют Нобелевскую премию мира
Миллиардер объяснил, почему биткоин заменит золото
Букмекеры определились с фаворитом московского футбольного дерби
Россияне пожаловались в ФАС на завышение цен на продукты
Армия Израиля наказала укравшего у палестинца яблоки командира
Спорт
Загитова продлила серию побед РФ в финалах Гран-при до четырех Дебютантка финалов серии Гран-при, действующая чемпионка мира среди юниоров 15-летняя Загитова набрала в сумме короткой и произвольной программ 223,30 балла
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
Леди
9 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) Мы бы очень хотели познакомиться с модницами, купившими эти удивительные предметы гардероба
Дети
Елена Захарова рассказала о новорожденной дочке Звездная мама раскрыла подробности первых дней жизни малышки.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь