BREAKING NEWS: ДТП в румынском уезде Харгита: двое погибших, семь раненых (фото)

«Шел снегопад, к тому же это опасный участок дороги. Микроавтобус выехал с трассы, врезался в столб и перевернулся», — сказал пресс-секретарь полиции уезда Харгита Филип Георге.



Сообщается об 11 пострадавших. Среди них ребёнок. По словам главы Департамента чрезвычайных ситуаций Румынии Раеда Арафата, был введён красный код вмешательства.



«Семерых человек доставили в больницу Топлицы. Нужно провести обследование. Более тяжёлых отправим в больницу Тыргу-Муреш. Остальные пострадавшие пока получают помощь в местной мэрии, ждём транспорта для них», — отметил глава СЧС Румынии Раед Арафат



Всего в микроавтобусе находились 20 человек. Маршрутка ехала из Оргеева в Прагу.