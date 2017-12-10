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11:50 (мск), источник: РИА Новости

На трассе под Челябинском из-за снегопада застряли два автобуса с детьми

ЧЕЛЯБИНСК, 10 дек — РИА Новости. Сотрудники ДПС помогли выехать из многокилометровой пробки двум автобусам с детьми, которые оказались заблокированы на трассе в Челябинской области, сообщила в воскресенье официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: РИА Новости

По данным областной полиции, в Челябинской области в субботу из-за сильного снегопада на федеральной автодороге «Москва-Челябинск» образовался многокилометровый затор, в котором оказались заблокированы два автобуса, перевозившие детей в возрасте от 10 до 15 лет.

«Учитывая возможную опасность, которая могла грозить несовершеннолетним от многочасового, в течение почти суток, нахождения в условиях чрезвычайной ситуации сотрудники ДПС УГИБДД ГУМВД России по Челябинской области обеспечили первоочередной проезд двум автобусам с 36 детьми», — рассказала Волк.

Она уточнила, что полицейские перекрыли движение по одной из встречных полос и организовали эвакуацию застрявших автомобилей.

Регулировочные действия по освобождению проезда осуществлялись инспекторами в пешем порядке. В итоге в общей сложности в высвобождении заблокированных автобусов с детьми было задействовано девять экипажей дорожно-патрульной службы, добавила она.

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