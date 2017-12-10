Пять человек погибли в результате пожара в дачном доме под Иркутском
Среди погибших — ребенок.
Среди погибших — ребенок.
В садоводстве Усольского района Иркутской области сгорел дачный дом. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщает
Сообщается, что соседи заметили пламя под утро и сразу же вызвали пожарных. К 7:00 по местному времени (2:00 мск) пожар был потушен. По словам соседей, в сгоревшем доме находились четверо взрослых и один ребёнок.
В ходе разбора сгоревших конструкций дома пожарные обнаружили останки предположительно пятерых погибших. Было установлено, что погибшие — жители Ангарска.
По предварительным данным, причиной пожара могла стать перегрузка электросетей вследствие нарушения правил эксплуатации электрообогревательного оборудования.
По факту гибели людей при пожаре проводится проверка.