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12:22 (мск), источник: ИА REGNUM

Пять человек погибли в результате пожара в дачном доме под Иркутском

Среди погибших — ребенок.

В садоводстве Усольского района Иркутской области сгорел дачный дом. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Сообщается, что соседи заметили пламя под утро и сразу же вызвали пожарных. К 7:00 по местному времени (2:00 мск) пожар был потушен. По словам соседей, в сгоревшем доме находились четверо взрослых и один ребёнок.

В ходе разбора сгоревших конструкций дома пожарные обнаружили останки предположительно пятерых погибших. Было установлено, что погибшие — жители Ангарска.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать перегрузка электросетей вследствие нарушения правил эксплуатации электрообогревательного оборудования.

По факту гибели людей при пожаре проводится проверка.

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