Пять человек погибли в результате пожара в дачном доме под Иркутском

В садоводстве Усольского района Иркутской области сгорел дачный дом. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Сообщается, что соседи заметили пламя под утро и сразу же вызвали пожарных. К 7:00 по местному времени (2:00 мск) пожар был потушен. По словам соседей, в сгоревшем доме находились четверо взрослых и один ребёнок.