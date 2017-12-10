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13:12 (мск), источник: Publika.md

Троих мужчин госпитализировали с ножевыми ранениями после драки в столичном клубе

Троих мужчин госпитализировали этой ночью в тяжёлом состоянии после драки.

Источник: Publika.md
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Инцидент произошёл в столичном клубе на Ботанике. Полицейских и скорую вызвали посетители заведения. По их словам, пострадавшие затеяли скандал с двумя клиентами. Один из них вытащил нож и ранил обидчиков.

«Позвали охранников, взяли у них аптечку, оказали первую помощь, сделали перевязку. Дождались полицию и врачей».

Подозреваемые попытались скрыться. Их задержали в двух кварталах от места происшествия.

«Обнаружили двоих мужчин, которые соответствовали приметам, полученным по рации. У одного из них руки были в крови. Их задержали и отвезли в инспекторат на Ботанике».

Задержанные своей вины не признают.

«Хотел помочь парню, который был в крови. Вот так. Никого не знаю, просто хотел помочь. И вот привезли сюда».

«Еще раз говорю вам, я не буду отвечать на ваши вопросы. Не задавайте мне глупые вопросы».

Пока подозреваемых задержали на трое суток. Возбуждено уголовное дело по статье хулиганство.

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