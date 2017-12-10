Троих мужчин госпитализировали с ножевыми ранениями после драки в столичном клубе

Инцидент произошёл в столичном клубе на Ботанике. Полицейских и скорую вызвали посетители заведения. По их словам, пострадавшие затеяли скандал с двумя клиентами. Один из них вытащил нож и ранил обидчиков.



«Позвали охранников, взяли у них аптечку, оказали первую помощь, сделали перевязку. Дождались полицию и врачей».



Подозреваемые попытались скрыться. Их задержали в двух кварталах от места происшествия.



«Обнаружили двоих мужчин, которые соответствовали приметам, полученным по рации. У одного из них руки были в крови. Их задержали и отвезли в инспекторат на Ботанике».



Задержанные своей вины не признают.



«Хотел помочь парню, который был в крови. Вот так. Никого не знаю, просто хотел помочь. И вот привезли сюда».



«Еще раз говорю вам, я не буду отвечать на ваши вопросы. Не задавайте мне глупые вопросы».



Пока подозреваемых задержали на трое суток. Возбуждено уголовное дело по статье хулиганство.