Ребенок и мужчина погибли в аварии в Приморье
Полиция проводит проверку по факту ДТП со смертельным исходом в Надеждинском районе, об этом «Deita. ru» сообщили в
Полиция проводит проверку по факту ДТП со смертельным исходом в Надеждинском районе, об этом «Deita. ru» сообщили в
Как рассказали в
«Установлено, что 61-летний водитель автомобиля Хонда СРВ, двигаясь в направлении г. Уссурийск, не справился с управлением и совершил столкновение со встречным автомобилем Ниссан Икстрейл», — рассказали в полиции.
В результате автоаварии водитель автомобиля Хонда СРВ и ребенок 9 лет скончались на месте происшествия. Пассажирка, 53-летняя женщина, доставлена в лечебное учреждение в состоянии комы с тяжелыми
По факту ДТП полиция проводит проверку.
Виктор Бруевич.