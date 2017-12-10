Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алиса Фрейндлих принимает поздравления с 83-летием
Татуировка американца привела врачей в замешательство
"Это была уникальная встреча": глава МИД Украины о Лаврове
Невероятная роскошь: свадьба в семье олигарха всколыхнула соцсети
Одна из стран СНГ не вернет России $240 млн долга
Минобороны подтвердило перехват разведчика США над Черным морем Военные раскрыли подробности перехвата американского самолета
Bild: Русские отвечают НАТО "Черной вдовой"
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
Студентам Норвегии и Швеции дали 3 дня, чтобы покинуть Петербург
Ученые назвали главный признак скорой смерти
Алексей Пушков: Олимпийские игры висят на волоске
Поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в РФ
Кэти Холмс, Линдси Лохан и другие посетили концерт в Нью-Йорке
Бузова рассказала Урганту, какого мужчину мечтает встретить
Побочный эффект: О чем забыл МОК, наказывая Россию — СМИ
Поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в РФ
Горбачёв высказался о решении Путина баллотироваться в президенты
Крым расплачивается за побег из Украины
Фоторепортажи
8Суперлуние-2017
12Задержание Михаила Саакашвили
13:05 (мск), источник: ДЕЙТА

Ребенок и мужчина погибли в аварии в Приморье

Полиция проводит проверку по факту ДТП со смертельным исходом в Надеждинском районе, об этом «Deita. ru» сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

Как рассказали в пресс-службе, 10 декабря в дежурную часть отдела МВД России по Надеждинскому району в 13.55 поступило сообщение о ДТП в районе 696 км автодороги «Хабаровск-Владивосток». На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа отдела полиции, МЧС и бригада скорой помощи.

«Установлено, что 61-летний водитель автомобиля Хонда СРВ, двигаясь в направлении г. Уссурийск, не справился с управлением и совершил столкновение со встречным автомобилем Ниссан Икстрейл», — рассказали в полиции.

В результате автоаварии водитель автомобиля Хонда СРВ и ребенок 9 лет скончались на месте происшествия. Пассажирка, 53-летняя женщина, доставлена в лечебное учреждение в состоянии комы с тяжелыми черепно-мозговыми травмами. 62-летний водитель второго автомобиля также обратился в больницу за медицинской помощью.

По факту ДТП полиция проводит проверку.

Виктор Бруевич.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Жителей и гостей Владивостока просят быть осторожными
Ливан призвал арабские страны ввести санкции против США
В РЖД вводится новый график движения поездов
Ядерные страны бойкотируют Нобелевскую премию мира
Миллиардер объяснил, почему биткоин заменит золото
Букмекеры определились с фаворитом московского футбольного дерби
Россияне пожаловались в ФАС на завышение цен на продукты
Армия Израиля наказала укравшего у палестинца яблоки командира
Спорт
Загитова продлила серию побед РФ в финалах Гран-при до четырех Дебютантка финалов серии Гран-при, действующая чемпионка мира среди юниоров 15-летняя Загитова набрала в сумме короткой и произвольной программ 223,30 балла
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
Леди
9 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) Мы бы очень хотели познакомиться с модницами, купившими эти удивительные предметы гардероба
Дети
Елена Захарова рассказала о новорожденной дочке Звездная мама раскрыла подробности первых дней жизни малышки.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь