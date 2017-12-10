Ребенок и мужчина погибли в аварии в Приморье

Как рассказали в пресс-службе, 10 декабря в дежурную часть отдела МВД России по Надеждинскому району в 13.55 поступило сообщение о ДТП в районе 696 км автодороги «Хабаровск-Владивосток». На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа отдела полиции, МЧС и бригада скорой помощи.

«Установлено, что 61-летний водитель автомобиля Хонда СРВ, двигаясь в направлении г. Уссурийск, не справился с управлением и совершил столкновение со встречным автомобилем Ниссан Икстрейл», — рассказали в полиции.

В результате автоаварии водитель автомобиля Хонда СРВ и ребенок 9 лет скончались на месте происшествия. Пассажирка, 53-летняя женщина, доставлена в лечебное учреждение в состоянии комы с тяжелыми черепно-мозговыми травмами. 62-летний водитель второго автомобиля также обратился в больницу за медицинской помощью.

По факту ДТП полиция проводит проверку.