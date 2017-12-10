В центре Норильска белый волк покусал троих человек

В ночь с 9 на 10 декабря от жителей города поступило три сообщения о нападении волка. В травмпункт было доставлено три человека с укусами.

На поиски хищника была направлена оперативная группа «Службы спасения» совместно с сотрудниками полиции. Были осмотрены улица Нансена, проезд Молодёжный, часть улиц Комсомольская и Набережная Урванцева, а также дворы в этом районе, но волка обнаружить не удалось. Жители города уже предупреждены о появлении животного, и о том, что не стоит оставлять детей одних на улице. А в случае если его удастся обнаружить, позвонить в полицию или спасателям.