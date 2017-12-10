Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Яковлева рассказала о бурных отношениях с Нагиевым на съемках
Названа самая пьющая страна Европы
Трое россиян за неделю попросили убежища на Украине
Глава МОК отреагировал на слова Путина о спортсменах на Олимпиаде
В Москве застрелили 30-летнюю женщину
«Лишить голоса» США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР
Bild: Русские отвечают НАТО "Черной вдовой"
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
Студентам Норвегии и Швеции дали 3 дня, чтобы покинуть Петербург
Ученые назвали главный признак скорой смерти
СМИ: Новый поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в Москву
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
Поклонники сравнили Пелагею с Мэрилин Монро
Паулина Андреева снялась в стильной фотосессии
Побочный эффект: О чем забыл МОК, наказывая Россию — СМИ
Поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в РФ
Горбачёв высказался о решении Путина баллотироваться в президенты
Крым расплачивается за побег из Украины
Фоторепортажи
8Суперлуние-2017
12Задержание Михаила Саакашвили
13:22 (мск), источник: АиФ Красноярск

В центре Норильска белый волк покусал троих человек

Дикий хищник выходил на промысел ночью.

В центре Норильска волк бело-серого цвета напал на трёх человек, сообщает Управление ГО и ЧС г. Норильска.

В ночь с 9 на 10 декабря от жителей города поступило три сообщения о нападении волка. В травмпункт было доставлено три человека с укусами.

На поиски хищника была направлена оперативная группа «Службы спасения» совместно с сотрудниками полиции. Были осмотрены улица Нансена, проезд Молодёжный, часть улиц Комсомольская и Набережная Урванцева, а также дворы в этом районе, но волка обнаружить не удалось. Жители города уже предупреждены о появлении животного, и о том, что не стоит оставлять детей одних на улице. А в случае если его удастся обнаружить, позвонить в полицию или спасателям.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Стены разлетелись на кирпичи. В Иркутской области взорвался жилой дом
Ливан призвал арабские страны ввести санкции против США
В РЖД вводится новый график движения поездов
Ядерные страны бойкотируют Нобелевскую премию мира
Миллиардер объяснил, почему биткоин заменит золото
Букмекеры определились с фаворитом московского футбольного дерби
Россияне пожаловались в ФАС на завышение цен на продукты
Армия Израиля наказала укравшего у палестинца яблоки командира
Спорт
Загитова продлила серию побед РФ в финалах Гран-при до четырех Дебютантка финалов серии Гран-при, действующая чемпионка мира среди юниоров 15-летняя Загитова набрала в сумме короткой и произвольной программ 223,30 балла
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Леди
9 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) Мы бы очень хотели познакомиться с модницами, купившими эти удивительные предметы гардероба
Дети
Елена Захарова рассказала о новорожденной дочке Звездная мама раскрыла подробности первых дней жизни малышки.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь