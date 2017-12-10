В Казани из ресторана «Рубаи» из-за пожара эвакуировали посетителей
Пожар произошел в ресторане «Рубаи», расположенном на ул. Амирхана, 83, сообщает
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Пожар произошел в ресторане «Рубаи», расположенном на ул. Амирхана, 83, сообщает
Сообщение о возгорании поступило 10 декабря в 12.21. К моменту прибытия пожарных из заведения самостоятельно вышли посетители и персонал.
Как выяснилось, горело потолочное перекрытие на кухне. Площадь пожара — 3 кв. метра. В 12.33 огонь был потушен.