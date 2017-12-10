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17:44 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани из ресторана «Рубаи» из-за пожара эвакуировали посетителей

Пожар произошел в ресторане «Рубаи», расположенном на ул. Амирхана, 83, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Сообщение о возгорании поступило 10 декабря в 12.21. К моменту прибытия пожарных из заведения самостоятельно вышли посетители и персонал.

Как выяснилось, горело потолочное перекрытие на кухне. Площадь пожара — 3 кв. метра. В 12.33 огонь был потушен.

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