Союз чеченской молодежи проведет беседу с напавшими на студента в Москве
МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Председатель союза чеченской молодежи Рустам Тапаев осудил нападение на студента РАНХиГС и заявил, что союз проведет беседу с нападавшими.
МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Председатель союза чеченской молодежи Рустам Тапаев осудил нападение на студента РАНХиГС и заявил, что союз проведет беседу с нападавшими.
Об этом Тапаев сказал в воскресенье в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Я не знаю, с чего этот конфликт начинался, но, конечно, такие физические меры — и, тем более, несколько человек одного парня хватают на улице, — конечно, это неправильно. Нужно в этом разбираться. Если человек оскорбил, есть другие варианты призвать его к ответу. Обязательно побеседуем, я сам на них найду выход, пообщаюсь», — заявил Тапаев.
Ранее в интернете появилось видео, на котором группа молодых людей заставляет студента Российской академии народного хозяйства и государственной службы извиниться на камеру за комментарий на странице в соцсети вуза об отношениях между
В воскресенье Следственный комитет РФ начал проверку по материалам видео.
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