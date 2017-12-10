Союз чеченской молодежи проведет беседу с напавшими на студента в Москве

«Я не знаю, с чего этот конфликт начинался, но, конечно, такие физические меры — и, тем более, несколько человек одного парня хватают на улице, — конечно, это неправильно. Нужно в этом разбираться. Если человек оскорбил, есть другие варианты призвать его к ответу. Обязательно побеседуем, я сам на них найду выход, пообщаюсь», — заявил Тапаев.