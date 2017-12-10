Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алиса Фрейндлих принимает поздравления с 83-летием
На лице американца выросли грибы
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
Мнение: риторика Путина по Играм-2018 изменилась на 180 градусов
В Москве застрелили 30-летнюю женщину
«Шокирующие предсказания» Saxo Bank на 2018 годЭксперты выбрали десять наиболее спорных событий, которые вероятны в следующем году
СМИ: Путин назвал виновного в отстранении России от ОИ-2018
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
СМИ: Россия может ввести санкции в отношении руководителей WADA
Алексей Пушков: Олимпийские игры висят на волоске
Паулина Андреева снялась в стильной фотосессии
Образ дня: Кристина Орбакайте в рубашке с вышивкой
Золотой стол: Буре публикует кадры дома на Рублевке - СМИ
Телезрители едва узнали 60-летнюю Догилеву – СМИ
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
"Уникальная встреча": глава МИД Украины о Лаврове
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
12Задержание Михаила Саакашвили
18:03 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде сгорел склад популярного кафе «Лукоморье»

ЧП произошло, когда в самом кафе «Лукоморье» были десятки отдыхающих. Они и стали свидетелями большого пожара.

Он начался около одиннадцати вечером субботы. Задымился склад возле популярного в Красноармейском районе заведения.

Деревянное строение за пару минут охватило огнем — около 40 квадратных метров. Приехавшие почти сразу же после звонка диспетчеру МЧС расчеты пожарных справились с пламенем. Но здание почти полностью уничтожено. Причину ЧП пока выясняют. Это был склад кафе «Лукоморье», где частично хранились запасы.

Пострадавших, по предварительным данным, нет. Кафе работает в прежнем режиме — огонь его не затронул. Остался лишь запах от пепелища.

Кстати, в субботу днем на Набережной сгорело заброшенное здание. Причина пожара тоже пока выясняется.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Тысячи украинцев вышли на Майдан, требуя отставки Порошенко
Борис Грачевский снял свою молодую жену в роли Снегурочки
В Минобороны назвали странным заявление Парижа о победе над ИГ
Президент Турции Эрдоган жестко раскритиковал Израиль
«Краснодар» догнал «Зенит» в таблице РФПЛ после победы в Перми
Сторонники Саакашвили выдвинули четыре требования
Хоккеист «Локомотива» забил самый быстрый гол в истории КХЛ
В Турции началось строительство АЭС «Аккую»
Стартапы пошли против фейковых новостей
Спорт
Не виноватые мы. Как старалась и билась сборная России Сначала ветер был против. Потом патрон не лез в канал. Дальше – бессмысленное чудо, Шипулин – молодец… И жестокий провал России в эстафете
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
Леди
9 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) Мы бы очень хотели познакомиться с модницами, купившими эти удивительные предметы гардероба
Дети
Елена Захарова рассказала о новорожденной дочке Звездная мама раскрыла подробности первых дней жизни малышки.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь