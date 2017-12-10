В Волгограде сгорел склад популярного кафе «Лукоморье»

Он начался около одиннадцати вечером субботы. Задымился склад возле популярного в Красноармейском районе заведения.

Деревянное строение за пару минут охватило огнем — около 40 квадратных метров. Приехавшие почти сразу же после звонка диспетчеру МЧС расчеты пожарных справились с пламенем. Но здание почти полностью уничтожено. Причину ЧП пока выясняют. Это был склад кафе «Лукоморье», где частично хранились запасы.

Пострадавших, по предварительным данным, нет. Кафе работает в прежнем режиме — огонь его не затронул. Остался лишь запах от пепелища.

Кстати, в субботу днем на Набережной сгорело заброшенное здание. Причина пожара тоже пока выясняется.