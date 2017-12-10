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15:29 (мск), источник: Комсомольская правда

Американская военная техника спасовала перед польскими дорогами

Американский военный конвой застрял прямо посреди асфальтированной дороги на западе Польши. Соответствующая видеозапись происшествия появилась в сети.

Колонна грузовиков успешно продвигалась неподалеку от города Люблин, пока один из водителей не решил съехать на обочину, чтобы проверить исправность тормозной системы. Маневр оказался неудачным и многотонная машина намертво застряла в канаве.

Попытка вытащить грузовик армейским способом потерпела полное фиаско: импровизированный буксир из второго грузовика не справился с задачей и перевернулся на бок.

В результате вернуть конвой на дорогу удалось только с помощью прибывшего на место происшествия эвакуатора. А польские пользователи сети всерьез задались вопросом о том, каким образом самая передовая армия на планете будет отражать «вторжение русских», если она не может совладать даже с придорожными канавами.

«С таким союзником наши дела плохи», — грустно отметил один из комментаторов.

Колонна военной техники США застряла под Люблиным
Во время загрузки произошла ошибка.
15:12 (мск)© Ньюстюб
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