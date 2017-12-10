Американская военная техника спасовала перед польскими дорогами

Колонна грузовиков успешно продвигалась неподалеку от города Люблин, пока один из водителей не решил съехать на обочину, чтобы проверить исправность тормозной системы. Маневр оказался неудачным и многотонная машина намертво застряла в канаве.

Попытка вытащить грузовик армейским способом потерпела полное фиаско: импровизированный буксир из второго грузовика не справился с задачей и перевернулся на бок.

В результате вернуть конвой на дорогу удалось только с помощью прибывшего на место происшествия эвакуатора. А польские пользователи сети всерьез задались вопросом о том, каким образом самая передовая армия на планете будет отражать «вторжение русских», если она не может совладать даже с придорожными канавами.