На пешеходном переходе в Алматы женщина сбила ребёнка
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — В Алматы по улице Достык легковая машина сбила 11-летнюю школьницу. Об этом мать девочки сообщила корреспонденту МИА «Казинформ» мать пострадавшей девочки.
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — В Алматы по улице Достык легковая машина сбила 11-летнюю школьницу. Об этом мать девочки сообщила корреспонденту МИА «Казинформ» мать пострадавшей девочки.
«Дочь возвращалась домой после школы. На пешеходном переходе по проспекту Достык, напротив школы 48, ее сбила машина темного цвета, за рулем была женщина. Она отвезла дочь на три остановки выше и оставила ее по дороге. Даже скорую не вызвала! Настю встретила девушка, она еле дошла до дому», — сказала мать пострадавшей девочки Алла Пархоменко.
Девочка сейчас находится в больнице с сильным сотрясением головы и ушибами.
По словам матери, школьники, которые были рядом в тот момент, запомнили только то, что машина была темного цвета. Данный факт наезда зафиксирован дорожной полицией Медеуского района.