На пешеходном переходе в Алматы женщина сбила ребёнка

«Дочь возвращалась домой после школы. На пешеходном переходе по проспекту Достык, напротив школы 48, ее сбила машина темного цвета, за рулем была женщина. Она отвезла дочь на три остановки выше и оставила ее по дороге. Даже скорую не вызвала! Настю встретила девушка, она еле дошла до дому», — сказала мать пострадавшей девочки Алла Пархоменко.