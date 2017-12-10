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17:59 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Блинный ларек сгорел в центре Ростова-на-Дону

Ларек известной сети блинных сгорел в центре Ростова-на-Дону.

ЧП произошло в воскресенье, 10 декабря, около 14.00 на улице Варфоломеева.

Как сообщает 161.ru, строение деревянного магазина выгорело полностью, кроме части крыши и обгоревших стен ничего не осталось.

Очевидцы в соцсетях сообщают о том, что ларек загорелся внезапно. Огонь тушили 10 пожарных, спустя 20 минут пожар был полностью потушен.

Что стало причиной возгорания пока неизвестно, сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства происшествия. По предварительным данным, никто не пострадал.

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