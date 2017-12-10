Активисту «Артподготовки» подобрали статью

Находящемуся в следственном изоляторе «Лефортово» в Москве жителю Саратова Сергею Рыжову предъявлено обвинение в приготовлении к совершению теракта (ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ). Об этом сообщил адвокат активиста «Артподготовки» Игорь Элифханов. В конце ноября Рыжов был переведен в Москву из саратовского СИЗО-1, где он содержался с момента задержания 1 ноября. В ФСБ факт предъявления обвинения Сергею Рыжову не комментируют.

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Как ранее сообщал «Ъ», Сергей Рыжов находился в гостях у знакомого, когда в квартиру ворвались оперативники саратовского УФСБ. В ходе обыска в квартире были обнаружены травматический пистолет, тротиловая шашка и несколько бутылок с зажигательной смесью. Силовики возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).

Следствие считает, что Сергей Рыжов как участник движения «Артподготовка» планировал совершить взрыв и поджоги на Театральной площади Саратова 4 и 5 ноября, во время праздничных мероприятий. 3 ноября суд по ходатайству УФСБ заключил господина Рыжова под стражу на два месяца.

Сам Сергей Рыжов вину не признает. По словам адвоката, оппозиционер утверждает, что бутылку с зажигательной смесью, взрывчатку и травматический пистолет ему подкинули, а уголовное дело связано с его общественно-политической деятельностью.

Лидер незарегистрированной Партии свободных людей и движения «Артподготовка» Вячеслав Мальцев считает, что обвинения в адрес господина Рыжова «доказать будет невозможно». Об этом он заявлял на своем YouTube-канале. Сам Мальцев заочно арестован, он уехал из страны, предположительно сейчас находится во Франции. С июля 2017 года в отношении господина Мальцева расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Красноярский краевой суд признал движение «Артподготовка» экстремистским.