Активисту «Артподготовки» подобрали статью
Следственные органы ФСБ предъявили обвинение саратовскому оппозиционеру, активисту движения «Артподготовка» Сергею Рыжову. Как пояснил адвокат Игорь Элифханов, его подзащитному инкриминируют попытку совершения теракта. В квартире Рыжова, задержанного 1 ноября, обнаружили тротиловую шашку и бутылки с зажигательной смесью, с помощью которых, считают в ФСБ, он намеревался произвести взрывы в День народного единства. Сам оппозиционер вину не признает и утверждает, что улики ему подкинули.