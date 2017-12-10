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16:43 (мск), источник: Sputnik.md

В Кишиневе пропала пожилая женщина — родные просят помочь

В Кишиневе пропала пожилая женщина — родные просят помочь и сообщили в соцсетях приметы, а также разместили фото пропавшей.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. В соцсетях распространяю информацию о том, что в Кишиневе пропала пожилая женщина.

Сообщается, что пропала он с 6 на 7 декабря. Зову женщину Нина Андреевна Ильина, она 1937 года рождения. Приметы — рост 153 см, цвет глаз серый, одета в серую куртку-пальто, коричневые потертые ботинки, при себе имела черную авоську с документами.

Сообщается, что у женщины проблемы с памятью.

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